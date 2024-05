Rublev derrota a auger-aliassime y gana el abierto de madrid

5 mayo (Reuters) - Andrey Rublev se sobrepuso a un tropiezo en el primer set y acabó imponiéndose a Felix Auger-Aliassime por 4-6, 7-5 y 7-5 en la final del Abierto de Madrid, conquistando así su segundo título de Masters 1000.

Auger-Aliassime perseguía su primer título de Masters y parecía encaminado a la victoria antes de que un resurgido Rublev, que estuvo luchando contra la fiebre durante el torneo, se recuperara para imponerse en poco menos de tres horas.

El ruso, de 26 años, llegó al torneo de Madrid en un bajo estado de forma, tras haber perdido los cuatro partidos anteriores en el tour, pero sólo cedió dos sets en su camino hacia el título.

"No hay palabras, si supieran por lo que he pasado en los últimos nueve días, no se imaginarían que fuera capaz de ganar un título (...) Las últimas seis semanas estuve perdiendo en las primeras rondas", dijo Rublev.

"Estuve (a punto de retirarme) porque había algunos problemas que no podía solucionar, pero tengo que dar todo el mérito a los médicos. Fueron mágicos e hicieron algunas cosas complicadas (...) De alguna manera pude jugar. Nunca había visto algo así en mi vida", agregó.

"Diría que es el título del que estoy más orgulloso en mi carrera. No dormí bien los últimos tres o cuatro días", señaló.

Auger-Aliassime llegó a la final después de que tres de sus cinco rivales en Madrid se retiraran, incluido el favorito Jannik Sinner, que abandonó por lesión antes de su choque de cuartos de final.

Las dudas sobre si el canadiense -que no era cabeza de serie- merecía estar en la final se disiparon en el primer set, cuando desbarató el servicio de Rublev.

El ruso empezó de la peor manera posible, con una rotura en el primer juego y dos dobles faltas, y se encontró rápidamente 4-1 abajo mientras Auger-Aliassime lanzaba varios golpes ganadores.

El séptimo cabeza de serie se recuperó y logró romper el saque del canadiense, que ya tenía el control del partido y sacó bien para aprovechar al máximo su potente derecha antes de sentenciar el set con un contundente golpe ganador en la red.

Rublev, que eliminó en cuartos al segundo preclasificado y favorito local, Carlos Alcaraz, se mostró mucho más agresivo con sus golpes en el segundo set, que se decidió por el saque. También encontró el camino con su primer servicio y puso en aprietos a Auger-Aliassime antes de lograr un break cuando ganaba por 6-5 para forzar la manga decisiva.

En el último set hubo un "deja vu", ya que se mantuvo el saque hasta que Rublev rompió de nuevo en el 6-5. El canadiense se vio presionado con el servicio, cometiendo dos dobles faltas, la segunda de las cuales dio el título a Rublev en un final anticlimático.

"Enhorabuena a Andrey, un ganador muy merecido. Enhorabuena a ti y a tu equipo. Lo he intentado hasta el final", declaró Auger-Aliassime.

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)