Rublev-Kovacevic y Shapovalov-Walton, las semifinales del ATP de Los Cabos

El ruso Andrey Rublev contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic y el canadiense Denis Shapovalov frente al australiano Adam Walton serán las semifinales del Abierto de tenis de Los Cabos 2025 que se disputarán el viernes.

El jueves en los cuartos de final, Andrey Rublev, número 10 del ranking mundial y primer cabeza de serie, vino de atrás para imponerse al estadounidense Emilio Nava (123/ATP) en tres sets con parciales de 5-7, 6-4 y 6-3 en dos horas con 18 minutos.

"Emilio estaba jugando, sirviendo y moviéndose mejor que yo, más agresivo", reconoció Rublev.

"Por un momento tuve demasiados pensamientos de perder sin hacer nada, pero de alguna manera saqué esas ideas para ser más positivo e intenté hacer algo diferente. Estuve concentrado y luchando con más energía, aproveché las oportunidades, el partido empezó a girar y él se cayó un poco mentalmente".

El rival de Rublev salió del último partido de cuartos de final en el que el estadounidense Aleksandar Kovacevic (76), séptimo favorito, arrolló al argentino Juan Pablo Ficovich (148) con pizarra de 6-3 y 6-1 en una hora con 20 minutos.

En el único enfrentamiento que han tenido Rublev y Kovacevic, el norteamericano se llevó la victoria: fue en las semifinales del torneo 250 de Montpellier 2025.

Shapovalov, feliz en Los Cabos

Por su lado, Denis Shapovalov (33), tercer sembrado, derrotó al australiano Tristan Schoolkate (110) en dos mangas con pizarra de 6-3 y 6-2 en una hora con 17 minutos.

"Los dos partidos que he tenido han sido geniales, no esperaba jugar tan bien en mi primera vez en este torneo. Todavía queda un largo camino por recorrer, cada rival será más duro. Hoy me siento feliz porque resistí, después de un comienzo inestable, pero pude cambiar el partido", comentó Shapovalov de cara a las semifinales.

El canadiense se medirá el viernes con el australiano Adam Walton (97), octavo preclasificado, que venció a su compatriota James Duckworth (113) en tres sets (3-6, 6-3 y 6-4).

Shapovalov y Walton tendrán el viernes su segundo enfrentamiento de por vida. En el anterior, el canadiense logró el triunfo en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2025.

El torneo de Los Cabos se juega desde 2016 en las pistas de superficie dura del Cabo Sports Complex y reparte US$873.000 en premios.

-- Resultados del jueves:

- Cuartos de final

Denis Shapovalov (CAN/N.3) derrotó a Tristan Schoolkate (AUS) 6-3, 6-2

Adam Walton (AUS/N.8) a James Duckworth (AUS) 3-6, 6-3, 6-4

Andrey Rublev (RUS/N.1) a Emilio Nava (USA) 5-7, 6-4, 6-3

Aleksandar Kovacevic (USA/N.7) a Juan Pablo Ficovich (ARG) 6-3, 6-1

