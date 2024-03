DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Andrey Rublev fue descalificado en la semifinal en el Torneo de Dubai por gritarle en la cara al juez de línea y que le permitió a Alexander Bublik avanzar el viernes a la final.

También, el campeón defensor Daniil Medvedev quedó fuera en la otra semifinal al caer 7-5, 6-3 ante Ugo Humbert.

El segundo sembrado explotó después de que Bublik supuestamente ganó un punto para irse arriba 6-5 en el set decisivo.

El ruso, que es quinto de la clasificación mundial, inmediatamente señaló la línea de base, se dirigió al juez de línea, se inclinó sobre él y le gritó en la cara.

Roland Herfel, supervisor de la ATP, se dirigió a la cancha acompañado de un traductor ruso y dijo que Rublev le dijo una grosería en su lengua materna.

Rublev respondió: “Le estaba hablando en inglés”. Insistió que no dijo ninguna grosería.

Pero la umpire Miriam Bley descalificó a Rublev por conducta antideportiva. El séptimo sembrado Bublik continuó y dijo: “Estoy bien para seguir” con el encuentro.

Bublik terminó ganando 6-7 (4), 7-6 (5), 6-5.

Rublev ganó el torneo de cancha dura en el 2022, pero perdió la final del año pasado con Medvedev.

Medvedev, que llegó como cuarto de la clasificación, fue superado por Humbert por tercera ocasión en cuatro enfrentamientos. Humbert fue agresivo y su saque de zurda tuvo al ruso muy abierto.

“Dispute el duelo perfecto hoy”, aseguró Humbert.

La confianza del francés ha estado pr los cielos desde que ganó el título de Marsella hace tres semanas. Este fue el quinto título de su carrera. Nunca ha perdido una final.

Bublik, con su gran saque, busca su quinto título individual. El kazajo ganó el Abierto del Sud de France en Montpellier el mes pasado.