Rüdiger: "No sé si doy miedo, me gusta ser agresivo"

MADRID, 13 Sep. 2022 (Europa Press) -

El internacional alemán del Real Madrid Antonio Rüdiger reconoció que le gusta ser "agresivo" y que en los partidos habla con sus compañeros en castellano y que cree que "de momento" todos le "entienden" la víspera del encuentro contra el RB Leipzig, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y que se disputará (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu.

"Para mí es muy importante hablar cuando estamos en el campo, que haya comunicación y hablar con el resto de los jugadores, porque nos facilita la vida. Es importante antes del partido y también durante el partido. Durante el partido hablo en español y creo que de momento todos me entienden", declaró el central alemán en la rueda de prensa previa a partido de 'Champions'.

Antonio Rüdiger reconoció que todavía tiene "mucho camino por recorrer" con el idioma, pero explica que el hecho de que sepa italiano por su etapa en la Roma le "facilita las cosas". Al jugador germano le da igual jugar con Alaba, pues a pesar de que él sepa alemán por ser austríaco, en el campo se entienden en castellano. "Cuando he jugado con Alaba o con Militao no ha habido ningún problema, y es normal que hablemos en español, porque estamos en España", añadió.

Hasta el momento, su adaptación al vestuario del Real Madrid "ha sido la más fácil y la más cómoda" de su carrera deportiva. "Son todo gente normal, desde fuera cuando uno ve a un jugador del Madrid se imagina 'cómo será estar ahí dentro', pero la adaptación para mí de momento ha sido la más fácil y la más cómoda que he tenido. Se trata de jugadores normales, educados, respetuosos y solo tengo buenas palabras", explicó.

El jugador alemán, con fama de dar miedo a sus rivales por su agresividad, quiso desmarcar esa sensación de la de jugador violento. "No sé si le doy miedo a alguien, a mí lo que me gusta es ser agresivo, pero con justicia y de una manera limpia. Mis estadísticas lo dicen, en los últimos cinco años no tengo ninguna tarjeta roja. Yo intento jugar con fuerza, es mi naturaleza", señaló.

Ahora, Rüdiger se ve con "más experiencia y más madurez", lo que le ha hecho conseguir esa estadística. "Errores se cometen en cualquier caso siempre, y cuando uno es joven se tiene que permitir que se cometan. Ahora estar jugando en una nueva liga me sirve para recopilar nuevas experiencias, intento aprender todo lo que puedo. Estoy más experimentado y lo tomo todo con más tranquilidad", comentó.

Además, Antonio Rüdiger destacó su faceta goleadora, tras estrenarse el pasado fin de semana anotando el 4-1 contra el Mallorca, atreviéndose incluso a pronosticar una cifra para esta temporada. "Es uno de mis atributos, me gusta atacar, me gusta meter goles. Es una sensación que yo tengo dentro de mí y por supuesto que trabajo constantemente en una temporada en la que me imagino meter todos los goles que puedo, qué cifra me imagino marcar, el año pasado metí cinco goles y este año quiero meter alguno más", apuntó.

Poder marcar gol en el Santiago Bernabéu fue para él "una sensación estupenda", porque "el público es genial y poder aportar algo al equipo para poder ganar el partido es una sensación fantástica", algo que le gustaría repetir contra el Leipzig en Champions si le "toca jugar".

"Espero que me toque jugar, por supuesto jugar la Champions League en el Bernabéu es un privilegio, para mí es un auténtico placer y hay algo de nervios, pero la sensación predominante son las ganas por jugar", destacó Antonio Rüdiger, que hasta ahora solo ha jugado la competición continental en Madrid como visitante.

"es comprensible que quieran hacer daño a vinicius"

El alemán habló también sobre Timo Werner, que fue su compañero en el Chelsea y con quien comparte vestuario en la selección. "Timo y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que coincidimos en otros clubes y me encanta verlo en el campo. En esta ocasión no va a poder ser mi amigo porque va a ser mi rival y yo voy a hacer todo lo que pueda por hacer que mi equipo consiga la victoria", comentó.

Sobre el que fuera pichichi del Leipzig el pasado curso, Christopher Nkunku, no se quiso mojar en lo importante que puede ser para los visitantes. "Es un buen jugador, el mejor de su equipo durante la última temporada, además se ha ido desarrollando correctamente y es un gran jugador", afirmó.

Rüdiger opinó también sobre la polémica generada entorno a Vinicius Junior y a cómo los rivales tratan de pararlo con agresividad. El brasileño es "un enorme jugador" y "en el vestuario es un chico tranquilo", además de "una persona con la que te gusta estar". "Es un grandísimo jugador, todos lo saben, él intenta hacer lo que hacía el año pasado", agregó.

"Eso es a lo que se dedica Vinicius, él regatea y es completamente comprensible que haya rivales que quieran hacerle daño cuando tienen la ocasión, yo también lo he intentado en alguna ocasión. Puede entenderse como algo normal, es una de sus cualidades y hay que intentar detenerlo en ese sentido. Hay que respetar al rival, todos tenemos que hacer nuestro trabajo y él también intenta que su equipo gane", concluyó Rüdiger.