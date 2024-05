Rueda insta a Puente a "pedir disculpas cuanto antes" por sus palabras "fuera de lugar" sobre Milei

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a "pedir disculpas cuanto antes" por sus palabras "fuera de lugar" sobre el presidente de Argentina Javier Milei.

En concreto, el ministro dijo el viernes en un coloquio sobre comunicación y redes sociales en Salamanca: "He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, y salió a decir aquello y yo dije: es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa. Pues no".

Al respecto, el presidente gallego, que se encuentra estos días de viaje en el país sudamericano, ha dicho que se trata de unas declaraciones "absolutamente fuera de lugar" que dan "continuación" a otras "parecidas". "Hasta ahora las hacía respecto a asuntos que tenían que ver más con España, pero ahora parece ser que no le es suficiente y decide traspasar fronteras y faltarle al respecto gravemente a un gobierno legítimo", ha censurado.

Rueda, que ha sostenido que las relaciones con las autoridades locales y nacionales de Argentina son "fundamentales", ha lamentado que cuando "más falta hace" poner las cosas fáciles a los españoles y gallegos que residen en el país, llegue un ministro del Gobierno de España a "hacer estas declaraciones absolutamente fuera de lugar".

El titular de la Xunta ha advertido del impacto "negativo" que las palabras de Puente han tenido en Argentina. "Se encuentran realmente molestos", ha dicho para considerar que lo que hay que hacer es "pedir disculpas cuanto antes".

"Me alegro muchísimo de que ni los gallegos ni las empresas ni la administración gallega seamos así, sino todo lo contrario", ha afirmado. "Somos gente amigable, gente que lo que queremos es tender puentes para que nos pongan las cosas fáciles", ha trasladado.

Por último, ha incidido en que "la educación, la responsabilidad y la corrección institucional es algo absolutamente fundamental". "Lamento que el Gobierno de España no lo entienda y haga estas cosas absolutamente innecesarias y totalmente contraproducentes", ha zanjado.