Rueda rebaja la "afluencia" a la protesta post incendios: "Somos muchos más en contra de fuegos e incendiarios"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado, en relación con la protesta celebrada en Santiago este domingo tras los incendios del pasado mes de agosto, que tuvo una "afluencia menor a la que esperaban los convocantes". "Somos muchos más los que estamos en contra de los fuegos y de los incendiarios de los que estaban en la manifestación", ha dicho.

Preguntado por la manifestación tras presidir la reunión semanal de su Ejecutivo, Rueda ha mostrado su respeto "por todas las personas" que acudieron a la protesta en la capital gallega, pero ha matizado "especialmente por aquellas que estaban de buena fe". "Supongo que algunas se sorprenderían bastante al verse rodeadas de banderas y consignas independentistas", ha advertido.

"Si lo que se pedía es que la Xunta adoptase medidas, la Xunta ya lo está haciendo. Fueron anunciadas en la comparecencia del martes y, además, algunas ya se estaban ejecutando", ha esgrimido, antes de apuntar al "partido político convocante", en referencia al BNG, y de remarcar que en este caso es "demasiado evidente" cuál es porque "el otro ni siquiera compareció", en alusión al PSdeG.

Rueda ha puesto el acento en que "no interesaba hablar de las ayudas" de la Comunidad que "ya se están pagando" o de la "celeridad en convocarlas", y ha afeado que no escuchó "ni un solo reproche a la falta de convocatoria" de compensaciones para paliar los efectos de los fuegos por parte del Gobierno central.

"Afortunadamente, somos muchos más los que estamos en contra de los fuegos y de los incendiarios de los que estaban ayer en la manifestación de ayer, que, otra cosa es que lo reconozcan los convantes, tuvo una afluencia menor de lo ellos y ellas esperaban, sin ninguna duda", ha subrayado, antes de insistir en que su Gobierno ha tomado medidas "desde el primer momento".

MORATORIA DEL EUCALIPTO

Por otro lado, sobre la moratoria a la plantación de eucaliptos, que se extingue a finales del presente año y obligará a la Xunta a decidir si prorroga, suprime o modifica la medida, Rueda ha evitado dar nuevos datos y se ha limitado a manifestar, como ya hizo en una entrevista con Europa Press en agosto, que tomará una decisión "de aquí a final de año", tras un análisis completo de la coyuntura.

Lo hará, ha garantizado, atendiendo "todas las circunstancias" que están en juego, y "fuera de condicionantes políticos o de cualquier otra cosa que no sea el interés general".

Asimismo, ha advertido que "la extinción en Galicia es ya un servicio público compuesto por profesionales que hacen un gran trabajo y que están integrados en una escala de administración de la Xunta".

"Supongo que quienes reclamaban eso que ya existe lo hacían por intereses políticos o no se enteran muy bien de cómo están las cosas", ha zanjado.