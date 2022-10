Rueda y el presidente de Uruguay abogan por cooperar y potenciar relaciones comerciales en sectores de interés mutuo

17/10/2022 Nota, Audio E Fotos: Rueda Traslada Ao Presidente Do Uruguai A Colaboración De Galicia Para Potenciar As Relacións Comerciais Ás Dúas Beiras Do Atlántico. El mandatario gallego ofrece la experiencia de Galicia para colaborar en el desarrollo del sector pesquero uruguayo POLITICA Xunta de Galicia