Rugby: Asistencia para salud mental en Mundial femenino

Si bien equipos como Inglaterra, anfitrión del torneo, son profesionales y, por lo tanto, están acostumbrados a un mayor escrutinio en redes sociales, muchos de los otros 15 seleccionados están integrados por deportistas semiprofesionales o amateurs, para quienes el Mundial ofrecerá un nuevo nivel de visibilidad.

"Apoyar a las atletas, con un enfoque centrado en las mujeres, creo que es fundamental para todo lo que hace la competición y para lo que hacemos en World Rugby", declaró Sally Horrox, directora de rugby femenino del organismo rector mundial.

"Por ello, nuestros equipos de rendimiento han estado trabajando estrechamente con las uniones en programas para garantizar el apoyo a la salud mental, por ejemplo, para las atletas que están lejos de casa", explicó Horrox.

"Algunas tienen familia, otras tienen otros trabajos. En muchas partes del mundo, el rugby sigue siendo un deporte amateur y semiprofesional, por lo que vivirán una experiencia muy diferente. Por eso, nos tomamos nuestras responsabilidades muy en serio", enfatizó.

Los organizadores del Mundial afirmaron que esperan que la final del 27 de septiembre en Twickenham agote todas las entradas, con más de 80.000 espectadores, un récord histórico para un partido de rugby femenino.

En tanto, ya se vendieron más de 375.000 entradas para los 32 partidos de esta Copa del Mundo, para la cual se espera una enorme audiencia televisiva mundial.

"Estamos listos para batir todos los récords de asistencia, audiencia y participación. Será la mayor celebración mundial del rugby femenino que jamás hayamos visto", declaró la directora del torneo, Sarah Massey, durante el evento de lanzamiento del Mundial celebrado en Twickenham, la cuna del rugby inglés.

Pero esta oportunidad también conlleva riesgos, y World Rugby anunció en abril una alianza con Signify Group para utilizar la "Matriz de Amenazas" de la organización de datos, que monitorea las plataformas de redes sociales, para detectar y denunciar publicaciones y comentarios ofensivos.

"Nadie merece este tipo de abuso en este entorno. Y, lamentablemente, las atletas femeninas tienen un 30% más de probabilidades de sufrir este tipo de abuso que los atletas masculinos", advirtió Horrox.

Inglaterra, la favorita en esta edición del Mundial, inaugurará el torneo el viernes 22 en un partido contra Estados Unidos previsto en Sunderland.

Las estadounidenses cuentan con una estrella emergente de las redes sociales, pues Ilona Maher, quien anteriormente jugó a nivel de clubes en Bristol, Inglaterra, cuenta con más de 8 millones de seguidores. (ANSA).