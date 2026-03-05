Rugby: Buonfiglio visitó al plantel de Italia antes del duelo con Inglaterra

Buonfiglio se acercó hasta el centro de Preparación Olímpica Giulio Onesti dell'Acqua Acetosa, donde la selección de Italia del DT argentino Gonzalo Quesada prepara el partido contra Inglaterra.

El presidente del CONI alentó al plantel y a Quesada de cara a su cuarta presentación en el Seis Naciones 2026, en el que Italia marcha en el quinto puesto con 5 puntos, la misma cantidad que Inglaterra, luego de haber sumado 1 triunfo y haber sufrido 2 caídas.

La "azzurra" debutó con una victoria por 18-15 como local ante Escocia, pero luego perdió por 20-13 con Irlanda en Dublín y cayó por 33-0 contra Francia en Lille.

"No sé por qué Inglaterra está teniendo dificultades.

Ciertamente no han obtenido los resultados que esperaban, a pesar de haber hecho muchas cosas buenas hasta ahora", reflexionó Quesada en conferencia de prensa.

"Sin embargo, somos conscientes de su fuerza y ;;sus cualidades.

Vienen aquí a demostrar quiénes son realmente. Volvimos a entrenarnos el domingo y la primera sesión fue excelente", destacó el DT argentino.

"Confío en que los chicos están listos para hacer un buen partido. La gran fortaleza de este grupo es el equipo. Estamos claramente en camino de crecer, pero ellos siguen siendo los favoritos", aclaró Quesada.

"Nuestro objetivo es ser constantes. Fuimos quienes más problemas le causamos a Francia, que jugó un gran partido en Irlanda. Queremos ser constantes, y con eso iremos al Olímpico, sin distraernos con nada más", garantizó el entrenador de la "azzurra".

Quesada también se refirió al antecedente más cercano entre ambas selecciones, en el que Inglaterra se impuso por 47-24 por la cuarta fecha del Seis Naciones 2025, en el que Italia finalizó en el quinto puesto con 5 puntos, quince menos que el combinado dirigido por Steve Borthwick.

"Cambiarán mucho contra nosotros, incluso las posiciones. No sé por qué hicieron estos cambios, sólo su cuerpo técnico puede decirlo. Parte de la respuesta es que usarán una alineación muy similar a la que presentaron contra nosotros el año pasado, que tuvo un excelente resultado", recordó Quesada. (ANSA).