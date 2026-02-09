Rugby: Capuozzo y Gesi vuelven para visitar a Irlanda

Capuozzo, Gesi y Varney participaron con el resto de sus compañeros que el pasado sábado 7 vencieron por 18-15 a Escocia en el Estadio Olímpico de Roma por la fecha inicial del Seis Naciones de cara a la visita a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín, donde Quesada sufrirá la ausencia de Ignacio Brex.

Quesada autorizó a Brex, quien ante Escocia llegó a 50 presencias con la "azzurra" al igual que Paolo Garbisi y el capitán Michele Lamaro, a abandonar la concentración por motivos familiares.

"Nacho es un jugador de gran valor para el equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, pero, en la gestión del equipo, el lado humano y la familia, en mi opinión, siempre serán una prioridad", afirmó Quesada.

"Lo hablamos con él y la decisión que tomamos es la mejor. Para mantener la concentración en el trabajo, es importante mantener la calma: en todas las áreas, con los jugadores y el cuerpo técnico, trabajamos primero con las personas, no con los profesionales", destacó el DT, quien volverá a contar con Capuozzo, Gesi y Varney, ausentes contra Escocia.

También Tommaso Allan y Edoardo Todaro se perderán el partido en Dublín, donde Italia buscará su segunda victoria histórica ante Irlanda en el Seis Naciones, pues sólo pudo imponerse en un partido disputado hace 13 años, mientras que la selección del DT Andy Farrell intentará recuperarse de la dolorosa caída por 36-14 contra Francia. (ANSA).