Rugby: Dave Rennie es el nuevo DT de los "All Blacks"

David Kirk, presidente de la New Zealand Rugby, destacó que Rennie, ex DT de la selección de Australia, "puede crear un ambiente favorable para las buenas actuaciones y la victoria".

"Dave entiende lo que significa dirigir a los All Blacks y ofrece un estilo de rugby que refleja quiénes somos como neozelandeses", agregó Kirk.

Luego de la destitución de Robertson, el presidente de la New Zealand Rugby subrayó que había llegado el momento de un cambio, con el Mundial 2027 como "objetivo clave".

"Dirigir a los All Blacks es un honor increíble. Estoy increíblemente orgulloso de haber recibido el puesto y entiendo las expectativas que conlleva", expresó a su vez Rennie, de 62 años. (ANSA).