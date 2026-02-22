Rugby: Derrota de Italia ante Francia por el Seis Naciones

Louis Bielle-Biarrey (4'), Emmanuel Meafou (15'), Thomas Ramos (29'), Gael Dréan (71'),Théo Gailleton (77') anotaron para Francia, mientras que Ange Capuozzo (32') marcó para Italia.

Ramos (4, 29, 71 y 77') completó las anotaciones para Francia, que ahora lidera la tabla de posiciones con 10 puntos, cuatro más que Escocia, mientras que Italia quedó en el cuarto puesto con 5 unidades, la misma cantidad que Inglaterra, ambos por delante de Irlanda (4) y Gales (0).

La "azzurra" del DT argentino Gonzalo Quesada, que jugó con una camiseta roja, sufrió su segunda derrota consecutiva en el Seis Naciones 2026, pues había perdido por 20-13 como visitante contra Irlanda tras haber superado por 18-15 a Escocia en el debut como local.

"A falta de 10 minutos, estábamos cerca del 19-8, y creo que la primera mitad fue buena. Sus puntos llegaron de rebotes y situaciones oportunistas, sin que realmente crearan mucho", analizó Quesada.

"Defendimos con disciplina, mantuvimos la posesión y el territorio, y creamos oportunidades interesantes. Nunca tuve la sensación de que estuviéramos demasiado dominados. Perdimos algunas oportunidades, por rebotes y pérdidas de balón, y a este nivel, eso se paga caro", completó el DT de Italia, que el sábado 7 de marzo recibirá a Inglaterra en Roma por la cuarta fecha del torneo. (ANSA).