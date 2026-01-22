Rugby: donación de indumentaria para equipo de reclusos

La entrega se llevó a cabo durante el primer evento de 2026 del proyecto "Rugby Beyond Bars", impulsado por la Federación Italiana de Rugby.

El proyecto promueve el rugby como herramienta educativa y de inclusión social para la resocialización de los reclusos.

Durante el evento celebrado en Bolonia, los integrantes del equipo realizaron ejercicios con cinco campeones italianos de rugby: la capitana de la selección nacional femenina, Alessandra Frangipani; los jugadores de la selección masculina, Simone Gesi y Jacopo Trulla; y Fabio Salvanti y Nikolaj Varotto, de la Academia FIR.

"El rugby es el deporte que resalta el valor del espíritu de equipo al servicio del crecimiento individual y el proyecto 'Rugby Beyond Bars' representa una aplicación perfecta de esto en el contexto de la responsabilidad social", afirmó Angelo Marino, representante de Macron.

"'Rugby Beyond Bars' es uno de los proyectos de responsabilidad social más longevos de nuestra federación, en el que el equipo penitenciario de Bolonia siempre ha desempeñado un papel clave", destacó a su vez Antonella Gualandri, vicepresidenta de la FIR.

Giallo Dozza Bologna Rugby participa en el campeonato gracias a un reglamento dirigido a clubes que participan en proyectos con un fuerte impacto social.

Los eventos de "Rugby Beyond Bars" continuarán en 2026 en otros centros penitenciarios (ANSA).