Rugby: elogios de Giovanelli para Quesada

"La nueva faceta de esta nueva Italia reside en su consistencia incluso en momentos difíciles, su capacidad para trabajar en equipo y su defensa extremadamente sólida y bien organizada", afirmó Giovanelli.

"Quesada ha logrado infundir positividad, calma y confianza, en parte gracias a su revisión de actuaciones anteriores y a su enfoque en la calidad y la fortaleza moral del equipo", agregó en diálogo con Rai Radio 1.

"En los últimos 25 años, muchos italianos han jugado en la liga francesa, la más competitiva de Europa, y siempre les ha ido bien. Nos enfrentamos a una tercera generación de jugadores de calidad: los hermanos Niccoló y Lorenzo Cannone, los hermanos Alessandro y Paolo Garbisi, el capitán Michele Lamaro", destacó Giovanelli.

"Ahora necesitamos asegurar la continuidad en la cadena de producción de jugadores de calidad. Tenemos una generación muy potente de jugadores italianos y extranjeros, pero muchos provienen de pequeños clubes de provincias y pueblos, que realizan esa labor vital a nivel local", advirtió el ex tercera línea.

"Los hermanos Cannone vienen de un pequeño club de Florencia, el Bombo Rugby de Florencia, mientras que Tommaso Menoncello viene de un pueblo de la provincia de Treviso. Necesitamos conectar la zona con la selección nacional, que sin duda ha dado un salto cualitativo", completó Giovanelli.

Italia escaló al cuarto puesto de la tabla de posiciones del Seis Naciones 2026 con 9 puntos, cuatro más que Inglaterra y seis menos que los líderes Francia y Escocia.

La "azzurra" completará su calendario en la edición número 132 del tradicional torneo el sábado 14 como visitante ante Gales, que marcha último con solo 1 punto, pues perdió sus cuatro partidos, uno de ellos ante Inglaterra.

La ilusión de Italia es alcanzar un histórico tercer puesto, actualmente ocupado por Irlanda, que suma 14 puntos y en la última fecha será local de Escocia, que en la jornada inicial cayó por 18-15 como visitante contra la "azzurra", que ya ocupa el décimo puesto del ranking mundial, donde acecha a Fiji y a Australia. (ANSA).