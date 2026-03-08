Rugby: elogios para Italia por triunfo ante Inglaterra

"Inglaterra está hecha un desastre, no jugó bien, mientras que Italia sí. Muchos lo esperaban. No hubo ritmo ni velocidad e Italia lució fantástica. Inglaterra estará ahora en su punto más bajo", escribió el diario inglés Telegraph.

"Querrán tomar un avión para salir de Roma lo antes posible.

Antes era tradición invitar a una cerveza al oponente, esperamos que esta tradición se mantenga y que los chicos den un paso al frente y reconozcan a sus ganadores", agregó el periódico.

"No hay duda al respecto: ahora estamos ante una crisis en toda regla para Inglaterra", coincidió a su vez el diario inglés The Guardian, el cual recordó que Italia se quedó ayer con la victoria "pese a haber estado perdiendo por 18-10 en cierto punto".

"Italia percibió su oportunidad y asestó el golpe decisivo en el minuto 71, cuando el suplente Leonardo Marin se lanzó para anotar un impresionante try de contraataque, impulsado por la potente carrera de Monty Ioane y Tommaso Menoncello, quien previamente había anotado un fabuloso try en solitario. No es de extrañar que el pitazo final se escuchara hasta los Alpes.

Nuestros chicos recibieron una linda paliza", publicó The Guardian.

En tanto, el periódico Daily Mail recordó que "en Roma se han construido y demolido imperios en Roma y el rugby inglés ha sufrido una derrota trascendental que deja grandes interrogantes sobre el futuro de (el DT) Steve Borthwick".

"La Federación Inglesa de Rugby no hará cambios tras una temporada desastrosa, pero si las cosas no cambian para el verano (boreal), el salario del DT será difícil de justificar", añadió el reporte en alusión a las 3 caídas seguidas de la selección de los "Tres Leones".

"Inglaterra nunca había perdido contra Italia, pero su récord de 34 años invicto ha llegado a su fin. Los destrozados jugadores ingleses se reunieron en el campo tras el pitazo final, y Maro Itoje pronunció unas palabras intimidantes. Pero ¨qué demonios podría haberle dicho a su equipo, cuyos próximos dos tests son a domicilio contra Francia y Sudáfrica?", se pregunta el Daily Mail.

Por último, el diario Times finalmente calificó la caída como una "humillación para Steve Borthwick" y reconoció que se trata de "una derrota histórica para Inglaterra".

Comprensiblemente diferente es el clima en Italia, que escaló al cuarto puesto de la tabla de posiciones del Seis Naciones 2026 con 9 puntos, cuatro más que Inglaterra y seis menos que los líderes Francia y Escocia.

La "azzurra" del DT argentino Gonzalo Quesada completará su calendario en la edición número 132 del tradicional torneo el sábado 14 como visitante ante Gales, que marcha último con sólo 1 punto, pues perdió sus cuatro partidos, uno de ellos ante Inglaterra.

La ilusión de Italia es alcanzar un histórico tercer puesto, actualmente ocupado por Irlanda, que suma 14 puntos y en la última fecha será local de Escocia, que en la jornada inicial cayó por 18-15 como visitante contra la "azzurra", que ya ocupa el décimo puesto del ranking mundial, donde acecha a Fiji y a Australia. (ANSA).