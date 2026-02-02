Rugby: entradas agotadas para duelos de Italia con Escocia e Inglaterra

"Ya hemos agotado las entradas para los partidos de Italia contra Escocia e Inglaterra en el Olímpico. Todo esto se debe al creciente atractivo del rugby, en parte gracias al trabajo de la federación", afirmó Duodo durante la presentación del Seis Naciones en el estadio situado en Roma.

"En los últimos años, nuestro equipo ha mostrado claras señales de mejora. Nos hemos vuelto competitivos en comparación con las selecciones nacionales con más historia", destacó el presidente de la FIR.

"Hoy comenzamos de forma ideal, y aunque nuestro deporte se prepara para un cambio trascendental debido a nuestra participación en la Copa de Naciones en julio y noviembre, el Seis Naciones sigue siendo y será nuestro principal objetivo. Es el torneo más esperado del año", aseguró Duodo.

El DT de la selección de Italia, el argentino Gonzalo Quesada, reveló el pasado 21 de enero la lista de los 33 convocados con los que la "azzurra" recibirá a Escocia el sábado 7 de febrero por la primera fecha de la edición número 132 del tradicional torneo de rugby.

Italia debutará como local en el estadio Olímpico de Roma ante Escocia, el rival frente al cual la "azzurra" suma más triunfos (8), el más reciente de ellos por 31-29 en la edición 2024 del Seis Naciones.

Quesada y sus 33 convocados se reunirán el domingo 25 en Verona para comenzar formalmente la preparación para el duelo ante Escocia, que finalizó en el cuarto puesto de la edición 2025 del Seis Naciones con 11 puntos, seis más que Italia, que terminó penúltimo sólo delante de Gales (3).

La lista de Quesada, quien sorprendió al no convocar a Tommaso Allan, Ange Capuozzo (lesionado), Gianmarco Lucchesi, Sebastián Negri, Jacopo Trulla y Ross Vintcent (descartado para todo el torneo), está liderada por el capitán Michele Lamaro e incluye a 14 jugadores del Benetton, 8 de las Zebre y 11 que militan en el exterior.

Quesada, que afrontará su tercera edición del Seis Naciones como DT de Italia y citó a los debutantes Samuele Locatelli y Damiano Mazza, apuesta por mejorar la campaña de la "azzurra" en la temporada 2024, cuando finalizó en el histórico quinto puesto con 11 puntos tras registrar un empate (frente a Francia) y celebrar dos victorias (ante Escocia y Gales), una más que el año pasado (también contra Gales). (ANSA).