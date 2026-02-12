Rugby: Escocesa Hollie Davidson dirigirá Irlanda-Italia

"Al principio, la pregunta clave siempre fue: ¿Podrá con el físico? ¿Podrá seguir el ritmo del rugby masculino? ¿Qué pasa si la tiran al suelo? ¿Tiene suficientes conocimientos de rugby?

¿Cómo reaccionarán las jugadoras y la afición? Ese sexismo sigue presente a veces, pero ahora la gente sólo quiere ver un partido bien arbitrado", afirmó Davidson.

En diálogo con el diario inglés The Guardian, la referí de 33 años repasó su carrera, que comenzó en 2015, dos años antes de haber tenido que dejar su trabajo en el banco JP Morgan cuando fue promovida a la categoría "profesional", con lo cual su salario quedó reducido a la mitad.

Davidson también reconoció que sufrió diversos insultos durante los partidos: "Lo que me gritaban era inaudito. Cosas como '¿dónde debería estar en vez de en el campo de juego, o qué debería estar haciendo los sábados en vez de arbitrar un partido? Todos los clásicos", evocó.

También tuvo que soportar palabras oscuras y aterradoras: "Consejos sobre dónde debería ir después del partido, para que los jugadores pudieran hacer lo que quisieran conmigo", lamentó.

La designación para Irlanda-Italia le llegó después de haber dirigido dos finales consecutivas del Mundial femenino, pero Davidson admite ahora que a lo largo de su camino a veces se sintió muy sola.

"Al principio fue la época más solitaria porque estás aprendiendo el oficio y los recursos y la gente adecuada a tu alrededor son escasos. Ahora es diferente. Llego a un partido con al menos tres compañeras. Tengo a mi entrenador a mi lado.

Tengo un representante y un psicólogo deportivo", resaltó.

"Pero, al principio, te encuentras en una situación muy intimidante", advirtió Davidson, quien destacó que, con el tiempo, aprendió a ganarse el respeto de los jugadores con una mirada fulminante porque, sobre todo al principio, "te someten a mucho y no puedes responder".

También contó sus sensaciones tras saber que había sido designada para dirigir el partido entre Irlanda e Italia previsto en el Estadio Aviva de Dublín.

"Estaba en casa y recibí una llamada de Joel Jutge, el jefe de árbitros. Me dijo: 'Vas a arbitrar el Seis Naciones masculino...

Irlanda contra Italia el 14 de febrero', y yo dije: 'Es fantástico'. Pero aún no se había anunciado, así que no podía decírselo a nadie. Tuve que esperar una semana y media", reveló Davidson.

Italia se dio el gusto de vencer por 18-15 como local a Escocia en la primera fecha del Seis Naciones 2026, en la que cayó por 36-14 como visitante contra Francia.

La mala noticia para la "azzurra" del DT argentino Gonzalo Quesada es que el Aviva Stadium es una de las sedes más difíciles para Italia, que sólo pudo celebrar una vez en ese recinto de Dublín (en 1997), pero en un duelo correspondiente al Seis Naciones.

El historial entre ambas selecciones registra un total de 38 enfrentamientos oficiales, con 34 triunfos para Irlanda y únicamente 4 para Italia, que sólo pudo ganar un duelo ante este rival por el Seis Naciones, correspondiente a la edición 2013 y disputado en el Olímpico de Roma.

Para intentar sumar una segunda victoria consecutiva, Quesada realizará un solo cambio respecto a la alineación con la que Italia venció a Escocia, pues decidió el ingreso de Lorenzo Pani en lugar de Juan Ignacio Brex.

"Irlanda es el equipo que más patea y también el que más recupera; son los mejores en este aspecto. De ahí la decisión de confiar en Lorenzo. Trabajó duro en noviembre, entrenándose todo el tiempo con la selección sin siquiera pisar el campo", explicó Quesada.

"Luego mejoró mucho y viene de 2 o 3 partidos excelentes con Zebre. Lo que vimos en los entrenamientos nos hizo sentir que se merecía esta oportunidad. Algunas de sus cualidades serán importantes el sábado", insistió el entrenador argentino.

(ANSA).