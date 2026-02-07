Rugby: Gran inicio de Italia

La "azzurra" del argentino Gonzalo Quesada inició con el pie derecho el certamen que se puso en marcha el jueves con la victoria de Francia, defensora del título, sobre Irlanda por 36-14 y que continuaba más tarde con el choque entre Inglaterra y Gales

Los tantos de Italia fueron convertidos por Louis Lynagh, Tommaso Menoncello y Paolo Garbisi, mientras que para la Escocia de Gregor Townsend anotaron Jack Dempsey, Finn Russell y George Horne

El próximo compromiso de Italia será el sábado de la semana que viene ante Irlanda en Dublín, en el marco de una segunda fecha por la que Escocia e Inglaterra se medirán ese mismo día en Edimburgo y Gales recibirá en Cardiff a Francia al día siguiente

"Jugar en casa, frente a nuestras familias, será un gran impacto. Será un ambiente espectacular porque también habrá muchos escoceses y eso será una motivación extra", anticipaba Quesada en la previa del duelo con Escocia, a la que Italia había superado en ocho ocasiones, la última de ellas por 31-29 en la edición 2024 del Seis Naciones

En aquella ocasión, que marcó el estreno de Quesada como entrenador de la "azzurra" en el torneo, Italia también celebró una victoria frente a Gales y un empate frente a Francia

En la pasada edición, la "azzurra" finalizó penúltima con cinco puntos, sólo por delante de Gales, que cerró con tres unidades, mientras que Escocia se ubicó en el cuarto puesto con 11

