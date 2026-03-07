Rugby: histórico triunfo de Italia

En ese mismo escenario había iniciado su participación en el certamen derrotando por 18-15 a Escocia, antes de caer frente a Irlanda por 20-13 en Dublín y por 33-8 en París frente a Francia, defensora del título.

Hoy, en la capital, la "azzurra" del argentino Gonzalo Quesada hizo historia ante un rival al que jamás había logrado vulnerar y que se imponía al final del primer tiempo.

Paolo Garbisi fue artífice del triunfo que llegó en los últimos minutos con tres penales convertidos por él y con un try de Leonardo Marin para sorpresa de propios y extraños, incluida Inglaterra, que sufrió su tercera derrota en este Seis Naciones.

El combinado entrenado por Steve Borthwick sólo cantó victoria en el estreno, cuando superó por 48-7 a Gales en Twickenham, donde volvió a perder en la fecha anterior por 42-21 frente a Irlanda después de caer por 31-20 con Escocia en Edimburgo.

El próximo rival de Inglaterra, el 14 de marzo en París, será Francia, derrotada hoy por Escocia, que se impuso por 50-40 en otro duelo de la jornada que se puso en marcha el viernes con la victoria de Irlanda por 27-17 sobre Gales.

El combinado de Gales será rival el próximo sábado en Cardiff de Italia, jornada que completarán Irlanda y Escocia, que suma 15 puntos, los mismos que Francia, que manda por mejor diferencia, y uno por encima de su próximo rival.

La "azzurra" cosecha nueve y se ubica en el cuarto puesto, por delante de Inglaterra, que con cinco puntos sólo precede al colista Gales, que cosechó apenas una unidad. (ANSA).