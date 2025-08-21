Rugby: Italia eligió alineación para el debut ante Francia

Roselli presentará a Silvia Turani, Vittoria Vecchini y Sara Seye en la primera línea, mientras que Sara Tounesi y Giordana Duca compartirán la segunda y Francesca Sgorbini, Alissa Ranuccini y Elisa Giordano integrarán la tercera.

Sofia Stefan llegará a 99 partidos con la "azzurra" al iniciar con Emma Stevanin, mientras que Alyssa D'Incá y Aura Muzzo serán las alas y Sara Mannini y Michela Sillari fueron elegidas en el centro, mientras que Vittoria Ostuni Minuzzi volverá a lucir la camiseta número 15 tras la fractura del dedo de una mano que la marginó de los amistosos de preparación para el Mundial.

Roselli estará acompañado en el banco por Emanuela Stecca, Desiree Spinelli, Gaia Maris, Valeria Fedrighi, Alia Bitonci, Verónica Madia, Francesca Granzotto e Ilaria Arrighetti (jugará su tercer Mundial), que podrán ingresar en el duelo ante Francia por el Grupo D que completan Brasil y Sudáfrica.

"Todo el cuerpo técnico está contento. El grupo ha crecido durante la preparación. Esto nos ha permitido elegir jugadoras en función de las características que se pueden combinar con lo que creemos que serán las particularidades del partido", afirmó Roselli, quien dirigirá su primer partido del Mundial de mayores.

"Cuando existe esta posibilidad, el proceso de selección se realiza correctamente. Nos alegra tener de vuelta a Ilaria Arrighetti y Vittoria Ostuni Minuzzi, quienes se han recuperado completamente y han acelerado su ritmo en los últimos días, demostrando confianza día tras día", remarcó el entrenador.

"Gracias en parte a estas dos recuperaciones, pudimos hacer selecciones basadas en las características. Todos estamos enfocados en la preparación. Ahora seguimos concentrados en el partido contra Francia el sábado, uno de los equipos que aspira a ganar el Mundial".

La "azzurra", que se ubica en el séptimo puesto del ranking internacional, buscará mejorar su presencia en cuartos de final del Mundial 2021, una ubicación que la selección masculina nunca pudo conseguir.

Por su parte, Francia, que completó el podio del Mundial 2021 ganado por el anfitrión Nueva Zelanda, marcha en el cuarto puesto del ranking internacional y finalizó siete veces en el tercer puesto de las 9 ediciones del Mundial.

El segundo partido de la "azzurra" será el domingo 31 en York ante Sudáfrica, que marcha en el duodécimo puesto del ranking mundial y representará un rival más difícil que Brasil, que protagoniza su debut en el Mundial y al cual Italia enfrentará el domingo 7 de septiembre en Northampton.

Las jugadoras de la selección de Brasil reciben el apodo de "Yaras" en honor a una deidad guerrera de la mitología tupí-guaraní, dama de las aguas, cuya imagen las chicas de la "Selecao" llevan en sus camisetas. (ANSA).