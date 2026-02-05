Rugby: Italia palpita el debut ante Escocia en Seis Naciones 2026

"Jugaremos contra una gran selección escocesa, un equipo preparado para ganar el Seis Naciones, porque tiene la generación para hacerlo. Pero ahora la comunicación a nuestro alrededor ha cambiado, somos casi los favoritos, el equipo que realmente puede competir", afirmó Quesada en rueda de prensa.

"Una victoria escocesa hoy sería una sorpresa, pero nadie en el cuerpo técnico puede equivocarse con nuestro enfoque ni con nuestra preparación", enfatizó el entrenador argentino de cara al partido previsto en el estadio Olímpico de Roma, que estará colmado.

"Tenemos que disfrutar de la situación, pero sin añadir presión innecesaria. Jugar en casa, frente a nuestras familias, será un gran impacto. Será un ambiente espectacular porque también habrá muchos escoceses allí, y eso será una motivación extra. Nuestro objetivo es inspirar, transmitir emociones y valores cuando saltemos al campo", remarcó Quesada.

El presidente de la Federación Italiana de Rugby (FIR), Andrea Duodo, anunció el pasado lunes 2 que los "tifosi" agotaron las entradas para los partidos que la "azzurra" jugará como local contra Escocia e Inglaterra por las fechas 1 y 4 del Seis Naciones 2026.

Italia debutará como local en el estadio Olímpico de Roma ante Escocia, el rival frente al cual la "azzurra" suma más triunfos (8), el más reciente de ellos por 31-29 en la edición 2024 del Seis Naciones.

"Y pensar que cuando llegué y perdimos por 3 puntos contra Inglaterra, todo el mundo hablaba de una gran actuación. Me volvía loco escuchando ciertas cosas porque incluso podríamos haber ganado ese partido", recordó Quesada, quien reveló el pasado 21 de enero la lista de los 33 convocados para el debut en la edición número 132 del tradicional torneo de rugby.

Quesada y sus 33 convocados se reunieron el pasado 25 de enero en Verona para comenzar formalmente la preparación para el duelo ante Escocia, que finalizó en el cuarto puesto de la edición 2025 del Seis Naciones con 11 puntos, seis más que Italia, que terminó penúltimo sólo delante de Gales (3).

"Tenemos que disfrutar el momento sin añadir más presión, pero ninguno de nosotros puede equivocarse en nuestro planteamiento o preparación para el partido", subrayó Quesada, quien confió en un triunfo como el que Italia celebró por 22-15 ante Gales en el Seis Naciones 2025 en un partido disputado bajo una intensa lluvia.

"Espero que el marcador sea el mismo. Sin embargo, fue una auténtica tormenta, mientras que en dos días sólo debería llover un poco al principio y al final del partido. En todo caso, nadie ha estado más pendiente del tiempo que nosotros estos días, preparando una estrategia mixta", reconoció Quesada.

Quesada, que afrontará su tercera edición del Seis Naciones como DT de Italia, apuesta por mejorar la campaña de la "azzurra" en la temporada 2024, cuando finalizó en el histórico quinto puesto con 11 puntos tras registrar un empate (frente a Francia) y celebrar dos victorias (ante Escocia y Gales), una más que el año pasado (también contra Gales). (ANSA).