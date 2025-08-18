Rugby: Italia prepara debut ante Francia en Mundial femenino

“Estábamos deseando llegar a Exeter y comenzar nuestra aventura mundialista. Estamos felices, llenas de energía y preparándonos lo mejor posible para nuestro debut contra Francia”, afirmó Giordano, quien juega para Valsugana Rugby Padova.

“Hablando de las francesas, es fantástico volver a verlas aquí.

Gracias a los organizadores de un Mundial que promete ser realmente emocionante. Gracias a quienes nos siguen en directo, a quienes nos animan desde casa y a quienes nos acompañan cada día”, agregó.

“Ahora tenemos muchas ganas de salir al campo con el objetivo de darles a nuestros aficionados un motivo de alegría”, aseguró Giordano a cinco días del debut de la “azzurra” del DT Fabio Roselli.

Italia y Francia, que completó el podio del Mundial 2021 ganado por el anfitrión Nueva Zelanda, jugarán en el estadio Sandy Park de Exeter por la primera fecha del Grupo D que completan Brasil y Sudáfrica.

La “azzurra”, que se ubica en el séptimo puesto del ranking internacional, buscará mejorar su presencia en cuartos de final del Mundial 2021, una ubicación que la selección masculina nunca pudo conseguir.

“Sin duda, hemos tenido una bienvenida maravillosa aquí en Exeter y toda la ciudad está lista para albergar este Mundial”, destacó a su vez Francesca Sgorbini, que juega como ala en el club francés Romagnat.

“Tenemos muchísimas ganas de jugar, estamos deseando que empiece este torneo y esperamos con ilusión el partido del sábado.

Contra Francia, queremos enfocarnos primero en nosotras mismas, en nuestras fortalezas, y sólo entonces estudiaremos a nuestras rivales”, aclaró.

“Será un partido difícil, lo sabemos, pero creo que podemos sacar muchas satisfacciones. Sin duda, será un partido muy similar al Seis Naciones del año pasado, y creo que será igual de reñido. Mientras tanto, siempre es agradable tener tanta gente en los entrenamientos: espero que también haya mucha gente en el partido”, completó Sgorbini.

Después del debut contra Francia, que marcha en el cuarto puesto del ranking internacional y finalizó siete veces en el tercer puesto de las 9 ediciones del Mundial, la “azzurra” enfrentará el domingo 31 a Sudáfrica en York.

Sudáfrica marcha en el duodécimo puesto del ranking mundial y representará un rival más difícil que Brasil, que protagoniza su debut en el Mundial y al cual Italia enfrentará el domingo 7 de septiembre en Northampton.

Las jugadoras de la selección de Brasil reciben el apodo de “Yaras” en honor a una deidad guerrera de la mitología tupí-guaraní, dama de las aguas, cuya imagen las chicas de la “Selecao” llevan en sus camisetas. (ANSA).