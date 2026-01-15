Rugby: Japón quiere organizar el Mundial 2035

"La Copa Mundial crece cada año y debe contar con el apoyo de todo Japón. Espero que organicemos el mejor Mundial, tanto para el mundo deportivo como para el propio Japón", afirmó Tsuchida.

Japón ya fue sede del torneo en 2019, edición en la que alcanzó los cuartos de final del torneo por primera vez en su historia.

Justamente en la edición 2019 Japón se convirtió en el primer país asiático en organizar el Mundial de rugby, que en 2027 se disputará en Australia, mientras que cuatro años después llegará por primera vez a Estados Unidos.

Se espera que World Rugby elija en noviembre de 2027 la sede del Mundial 2035, para cuya organización también Italia, España y países de Oriente Medio evalúan presentar una candidatura.

(ANSA).