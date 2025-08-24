Rugby: Luto por la muerte de Loreto Cucchiarelli

(ANSA) - L'AQUILA, 24 AGO - El rugby italiano está de luto por la muerte a los 82 años de Loreto Cucchiarelli, figura histórica del club Aquila Rugby y entrenador de la "azzurra" entre 1988 y 1989.

Cucchiarelli, nacido en la provincia de Rieti, dedicó su carrera a los colores del L'Aquila, consolidándose como una figura clave en el equipo campeón de Italia a finales de la década de 1960.

Durante su carrera, ganó dos títulos de liga como jugador del Aquila Rugby (1967 y 1969), mientras que también se dio el gusto de celebrar dos coronaciones como entrenador en 1981 y 1982.

Cucchiarelli, que fue profesor de educación física en un instituto de la capital durante muchos años, también jugó dos partidos con la selección italiana, en ambas ocasiones contra Rumania.

El debut se produjo en 1966, cuando Italia se impuso por el torneo europeo, mientras que Rumania se tomó revancha en un duelo disputado el año siguiente en Bucarest.

Veinte años después regresó a la "azzurra", pero en el rol de entrenador, pues asumió en 1988 y debutó el 31 de diciembre de ese año en Dublín contra Irlanda, mientras que se despidió del cargo en junio de 1989 tras un viaje a Buenos Aires, Argentina.

