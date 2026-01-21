Rugby: Quesada reveló lista de convocados para el Seis Naciones

"El Seis Naciones es el torneo con más historia, está lleno de adrenalina. Podemos soñar, debemos soñar, somos campeones del mundo como soñadores", afirmó Quesada en la presentación del certamen, en el que Italia debutará como local en el estadio Olímpico de Roma ante Escocia, el rival frente al cual la "azzurra" suma más triunfos (8).

"Todos tenemos un nivel de deseo enorme. Venimos preparados, pero sabemos que contra Escocia será una batalla física. Tenemos muchas lesiones, pero esto les dará a otros la oportunidad de dar un paso al frente", agregó el DT de Italia sobre el debut ante un rival al cual la "azzurra" venció por 31-29 en la edición 2024 del Seis Naciones.

Quesada y sus 33 convocados se reunirán el domingo 25 en Verona para comenzar formalmente la preparación para el duelo ante Escocia, que finalizó en el cuarto puesto de la edición 2025 del Seis Naciones con 11 puntos, seis más que Italia, que terminó penúltimo sólo delante de Gales (3).

La lista de Quesada, quien sorprendió al no convocar a Tommaso Allan, Ange Capuozzo (lesionado), Gianmarco Lucchesi, Sebastián Negri, Jacopo Trulla y Ross Vintcent (descartado para todo el torneo), está liderada por el capitán Michele Lamaro e incluye a 14 jugadores del Benetton, 8 de las Zebre y 11 que militan en el exterior.

"El Seis Naciones siempre ofrece emociones especiales. Hoy tenemos más experiencia y conocimiento", expresó Lamaro sobre el plantel de la "azzurra", que también contará con los debutantes Samuele Locatelli y Damiano Mazza.

Quesada, que afrontará su tercera edición del Seis Naciones como DT de Italia, apuesta por mejorar la campaña de la "azzurra" en la temporada 2024, cuando finalizó en el histórico quinto puesto con 11 puntos tras registrar un empate (frente a Francia) y celebrar dos victorias (ante Escocia y Gales), una más que el año pasado (también contra Gales).

"Nuestros rivales ahora esperan partidos difíciles contra nosotros, ya no se dejan sorprender. De hecho, ahora suelen afrontar los partidos con más concentración, basta con pensar en Francia el año pasado. Es una máquina de guerra", explicó Quesada.

"Llegamos preparados, pero sabemos que será una batalla física.

En 2024, logramos remontar y ganar, pero en 2025, no hemos terminado el trabajo. Sabemos que podemos hacerlo. Tenemos muchas lesiones, pero esto les dará a otros la oportunidad de dar un paso al frente", confió Quesada.

"Estos días de entrenamiento son muy importantes y llenos de entusiasmo. Siempre son momentos llenos de emoción. Necesitamos aprovechar el buen estado de forma que mostramos el pasado noviembre, donde cambiamos algunos de nuestros métodos de entrenamiento y recuperamos rápidamente nuestros ritmos automáticos en tan solo unas pocas sesiones, y luego centrarnos en demostrar lo bien que actuamos contra Irlanda y Australia", resaltó el DT argentino. (ANSA).