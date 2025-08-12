Rugby: Red Bull compró a los Newcastle Falcons

La empresa de bebidas energizantes ya cuenta con importantes participaciones en fútbol, automovilismo, deportes de invierno y ciclismo, además de patrocinar a atletas individuales.

Con su arribo al mundo del rugby, el grupo austríaco decidió, además, que el equipo de la ciudad del norte de Inglaterra pase a llamarse "Newcastle Red Bulls".

Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Proyectos e Inversiones Corporativas de Red Bull, explicó a la cadena británica BBC que el objetivo es "darle al club las herramientas para alcanzar su máximo potencial competitivo".

Las aspiraciones de Mintzlaff contrastan con el difícil presente del equipo que una vez fue simbolizado por el gran Jonny Wilkinson, que terminó en el último puesto en las tres temporadas recientes de la Premier League.

Semore Kurdi, dueño de la mayoría del paquete accionario del club desde 2011, había puesto en venta los Newcastle Falcons a fines de 2024.

"La adquisición del Newcastle por parte de Red Bull es un momento crucial para nuestro deporte y un firme respaldo a nuestra visión y estrategia para el futuro de la Premier League", destacó el director ejecutivo de la Gallagher Premiership, Simon Massie-Taylor.

"Estamos sumamente entusiasmados con las ambiciones de Red Bull para el club, que incluyen el desarrollo de la trayectoria de los jugadores en el noreste y el crecimiento de la afición del club. La trayectoria de Red Bull en el deporte mundial aportará un enorme valor no sólo al Newcastle, sino a la Premier League en su conjunto", agregó Massie-Taylor en un comunicado.

La conducción del club mantendrá al experimentado Steve Diamond como director deportivo y el plantel del Newcastle Red Bull tendrá la oportunidad de demostrar su talento a los nuevos propietarios con el inicio de la temporada previsto el 26 de septiembre con un partido como local ante London Saracens, dueño de seis títulos. (ANSA).