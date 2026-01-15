Rugby: Scott Robertson destituido como DT de los All Blacks

"La Federación y Scott acordaron el hecho de que dejar el rol de entrenador es lo mejor para el equipo", declaró el presidente de la NZR, David Kirk, tras el anuncio de la partida del DT de 51 años de cara al Mundial 2027, un "objetivo clave" para los "All Blacks".

El ciclo de Robertson registró 20 victorias en 27 partidos, una estadística decepcionante para la NZR, que según la prensa neozelandesa recibió además críticas de los jugadores más experimentados de los "All Blacks" respecto del entrenador.

"Analizamos atentamente los progresos del equipo dentro y fuera del campo y luego discutimos con Scott los próximos pasos", relató Kirk sobre el entrenador, quien mantenía además una tensa relación con Ardie Savea, siempre según los mismos reportes.

"Dirigir a los All Blacks fue el honor de mi vida", declaró a su vez Robertson, quien reconoció además sentirse "decepcionado" por su alejamiento del cargo, aunque aseguró estar "increíblemente orgulloso" de haber sido el DT de la selección de Nueva Zelanda, que ganaron las ediciones 1987, 2011 y 2015 del Mundial. (ANSA).