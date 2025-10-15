Rugby/Selección.- Pablo Bouza: “La ventana de noviembre es una prueba de fuego que necesitamos para seguir creciendo”

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional masculino de Rugby XV, Pablo Bouza, aseguró que el objetivo de 'Los Leones' para la ventana de noviembre ante Irlanda A, Inglaterra A y Fiyi, una "prueba de fuego" que les permitirá "seguir creciendo" y mejorar, ya que este año llegan "más preparados" para enfrentarse a combinados de este nivel.

"Hace apenas un mes tuvimos que cambiar el plan. Inicialmente venía Tonga, que en el último momento confirmó que no podía acometer el viaje, y surgió esta gran oportunidad de medirnos a Irlanda A, luego a Inglaterra A y cerrando con Fiyi", desveló el técnico en una entrevista a la Real Federación Española de Rugby (RFER) recogida por Europa Press.

El primer partido se disputará el sábado 8 de noviembre a las 17.00 horas, en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, que acogerá por primera vez un encuentro de rugby con este partido de 'Los Leones' frente a Irlanda A, el primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones.

Una semana después, el día 15 a la misma hora, el Estadio José Zorrilla de Valladolid albergará el partido contra Inglaterra A, una de las mejores canteras del mundo. Y el día 22, 'Los Leones' jugarán en el Estadio Ciudad de Málaga frente a la selección de Fiyi, en un desafío físico y técnico para el combinado nacional de rugby XV.

"Los tres son rivales de un calibre tremendo y, lo más importante, representan un estilo de juego muy diferente al que estamos acostumbrados en el REC o ante equipos como USA y Canadá. Tanto Irlanda A, Inglaterra A como Fiyi nos van a exigir un contacto muy alto y un juego muy dinámico. El equipo va a tener que adaptarse a esa velocidad lo más rápido posible. Es una prueba de fuego que necesitamos pasar para seguir creciendo", expresó el seleccionador.

Y el objetivo principal de España es "acostumbrarse a jugar contra rivales de este nivel". "Pero hay un factor adicional muy importante: al final de esta ventana está el sorteo del Mundial. Para nosotros era vital conseguir estar en el Bombo 3, y ganar a Portugal, Canadá y USA fue crucial para lograrlo", celebró.

"Ahora, esta ventana es también una preparación, pensando en qué zona nos puede tocar en el Mundial y con qué tipo de juego nos vamos a encontrar en Australia. Los tres partidos son muy duros. Por eso, me gustaría hacer una llamada a la afición: necesitamos que la gente nos acompañe en cada campo que visitemos, ya sea Madrid, Valladolid o Málaga. Van a ser partidos muy lindos de ver, un auténtico espectáculo", animó.

La selección afrontará "tres semanas muy duras, pero también muy bonitas". "Lo importante es que al equipo le quede un aprendizaje sólido después de estos partidos. Nos servirá para evaluar dónde estamos y en qué tenemos que seguir creciendo. La parte física está mejorando mucho gracias al gran trabajo de pretemporada con Iberians. Pero tenemos que ir a por más", comentó.

"El objetivo, como siempre, es mejorar. Queremos que el equipo siga creciendo.

El año pasado ya sufrimos el desgaste de partidos de alto nivel, y ahora estamos más preparados. Necesitamos que el equipo termine estas tres semanas sabiendo que ha mejorado en su juego dinámico y en el nivel de contacto, y que el público disfrute de tres duelos épicos", agregó. Y siempre mirando al Mundial de 2027 en Australia. "Cada concentración, cada partido, lo tenemos que utilizar para evaluar qué jugadores están con opciones reales de ir a la convocatoria mundialista y cuáles no. Hay una competencia sana entre los jugadores, y cada partido va a ser un examen muy importante. También es una oportunidad para seguir sumando jugadores al grupo", explicó. "La lista es, sin duda, la parte más complicada de armar, precisamente por la disponibilidad de los chicos que están en Francia. Afortunadamente, tenemos la ventaja de contar esta temporada con los jugadores bajo control federativo de Iberians, lo que nos permite tener a unos 30 jugadores que están jugando con nosotros y nos permite planificar su pretemporada y que lleguen en óptimas condiciones", aplaudió Bouza. El seleccionador relató que España tendrá "equipos diferentes para cada uno de los tres partidos, dependiendo de lesiones, tiempos de recuperación", y por ello es "un rompecabezas". "Uno coordina algo, lo habla, y de repente se lesionan... Hay que estar preparados para esas circunstancias. Pero desde luego, vamos a hacer el mayor esfuerzo para llevar a los mejores jugadores a cada uno de los partidos y creo que lo vamos a conseguir", concluyó.