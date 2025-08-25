Ruido político y altas tasas centran atención de mercado financiero argentino

BUENOS AIRES, 25 ago (Reuters) - El avance de una investigación sobre un supuesto esquema de sobornos que amenaza a altos funcionarios del oficialismo centra el lunes la atención de los inversores, a pocos días de que el Gobierno sufriera un revés legislativo con el rechazo de una serie de decretos presidenciales.

El presidente libertario Javier Milei sostiene desde el inicio de su mandato que terminará y juzgará la corrupción, al tiempo que judicializará las leyes que impliquen un aumento de las partidas que puedan afectar su meta de déficit cero.

"El impacto político de los escándalos de corrupción no es lineal", dijo el politólogo Ignacio Labaqui en X. "La opinión pública reacciona de forma diferente frente a casos de corrupción.

“A veces hay tolerancia cero y otras veces se mira para el otro lado”, señaló.

En un contexto global adverso a las inversiones de riesgo, el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires perdía un 1,35% hacia las 1405 GMT y los bonos soberanos mostraban bajas promedio del 0,3% en la preapertura de la plaza extrabursátil local.

Se aguarda que el Tesoro anuncie las condiciones de la licitación de bonos de esta semana, en la que enfrenta vencimientos por 3,7 billones de pesos.

“Esta semana la atención estará puesta no solo en las tasas que convalide el Tesoro —que vienen subiendo en cada licitación— sino también en el nivel de ‘rollover’”, dijo Max Capital en un informe.

En este marco, las altas tasas de interés que se registraron en las sesiones pasadas crean un clima incierto a la hora de definir inversiones.

El mercado de dinero sufrió a mediados de julio un desequilibrio cuando se dejó de lado una tasa de política monetaria con la cancelación de las letras "Lefis", por lo que el mercado ahora se mueve con una tasa endógena de acuerdo a oferta y demanda de pesos.

La tasa de cauciones bursátiles operaba en niveles del 54% anual en colocaciones a un día de plazo luego de mostrar la semana pasada bruscas oscilaciones intrahorarias que oscilaron entre el 1% y el 150% anual.

“El foco estará en la liquidez y en las tasas, y creemos que, al menos hasta las elecciones (legislativas), el esquema monetario vendrá marcado por discrecionalidad por parte del equipo económico para evitar sobresaltos nominales”, dijo Juan Manuel Franco, del Grupo SBS.

El peso interbancario se depreciaba un 1,31% a 1338,5 unidades por dólar manteniendo niveles medios de su banda de intervención fijada en abril pasado.

“No hay por delante ningún escenario catástrofe, el dólar puede bajar y, de confirmarse una baja de tasas en el mundo, estamos en las puertas de una baja en el riesgo país y acceder a los mercados voluntarios de deuda”, estimó el analista Salvador di Stefano.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)