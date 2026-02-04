Ruidos políticos en ente de estadísticas de Argentina mantiene tensión en plaza financiera

BUENOS AIRES, 4 feb (Reuters) - La reciente renuncia del titular del ente de estadísticas argentino, por la postergación dispuesta desde el Gobierno ⁠de la publicación de un ⁠nuevo índice inflacionario que pondera más el sector servicios, mantenía el miércoles las dudas entre los inversores sobre la independencia del organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, trató ⁠de suavizar ‌la situación ​señalando que el nuevo índice daba una décima menos que el anterior y que se mantendrá ​el actual índice, con base 2004, hasta tanto se estabilice la inflación.

"Con la sorpresa ‌del Gobierno al aplazar la puesta en marcha de la ‌nueva metodología de precios y seguir ​con la anterior, se planta un manto de duda sobre la credibilidad de las cifras (estadísticas)", dijo Wise Capital.

"Este movimiento también afectaría el rendimiento de los bonos CER (ajustados por inflación), por lo que seguramente su demanda se verá impactada", estimó.

En la preapertura del mercado extrabursátil, los bonos soberanos mostraban una leve trayectoria declinante, y el índice bursátil S&P Merval subía un 1,1%, luego de acumular una baja del 6,47% en las anteriores cinco sesiones ⁠de negocios.

"Argentina afronta riesgos elevados derivados de un panorama macroeconómico frágil, con inflación todavía muy alta, reservas internacionales limitadas y ​una vulnerabilidad fiscal y externa persistente", dijo la Fundación Mapfre.

Por su parte, el riesgo país de Argentina se mantenía levemente por encima de los 500 puntos básicos hacia las 1335 GMT, luego de marcar la semana pasada valores mínimos en ocho años.

Especialistas señalan que una baja en el riesgo país hacia la zona de los 400 puntos permitiría al país retornar a los mercados internacionales de deuda, ⁠en un año en que Argentina enfrenta vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por casi 4.000 millones de ​dólares.

"Si sigue mejorando el indicador del JP.Morgan (riesgo país), el Gobierno podría tener acceso al mercado internacional para emitir deuda, lo que ayudaría a despejar la incertidumbre acerca de los vencimientos que tiene que hacer frente en los próximos años", ‍dijo Capital Markets Argentina.

"Sin embargo, esta tranquilidad cambiaria se relaciona también a un faltante de liquidez en el mercado de pesos, lo que se traduce en mayores tasas de interés de los títulos en moneda local", señaló.

Caputo dijo esta semana que el Gobierno no tiene previsto, por ahora, tomar nueva deuda pública en el ámbito ​internacional.

En este marco, el peso interbancario operaba con baja del 0,28% a 1.450 por dólar y los negocios a futuro se pactaban a 1.855 por unidad para la liquidación a enero de 2027.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)