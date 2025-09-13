Rumania afirma que un dron violó su espacio aéreo durante ataques rusos contra Ucrania
Rumania afirmó este sábado que un dron violó su espacio aéreo durante un ataque ruso contra infraest
Rumania afirmó este sábado que un dron violó su espacio aéreo durante un ataque ruso contra infraestructuras en la vecina Ucrania.
A inicios de semana, Polonia denunció la intrusión de drones rusos en su espacio aéreo y llamó a Moscú a evitar nuevas "provocaciones".
Las autoridades rumanas enviaron el sábado por la noche dos cazas F-16 para supervisar la situación tras los ataques contra Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Defensa.
Los aviones "detectaron un dron en el espacio aéreo nacional" y lo rastrearon hasta que "desapareció del radar", añadió.
El dron "no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza inminente para la seguridad de la población", según el comunicado.
El ministerio agregó que se desplegaron equipos para buscar posibles restos del aparato.
Rumania, miembro de la OTAN, ha reportado la caída de varios fragmentos de drones en su territorio desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022, y especialmente desde que Rusia intensificó sus ataques contra los puertos ucranianos.
