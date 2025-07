Rumanía: Al menos cuatro muertos, entre ellos un niño, por el naufragio de un barco turístico en Rumanía

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas un menor de edad, tras hundirse una embarcación turística con 14 personas a bordo en la ciudad de Sulina, en Rumanía, a la altura del delta del río Danubio, según han informado este martes las fuerzas de seguridad del país. Los cuatro fallecidos son turistas, si bien de momento no han sido identificados. Las investigaciones continúan para discernir las causas del incidente, si bien las primeras informaciones apuntan a que el barco no contaba con los permisos necesarios para realizar este tipo de viajes. Aunque la primera alerta fue recibida por los servicios de emergencias sobre las 19.30 (hora local), varias embarcaciones privadas participaron también en las labores de búsqueda y rescate. Fuentes médicas apuntan a que el patrón del barco logró sobrevivir, pero señalan que podría ser imputado por homicidio involuntario, tal y como ha recogido el diario 'Adevarul'. Asimismo, han confirmado que seis de los turistas se encontraban conscientes y no han tenido que ser trasladados a hospitales de la zona.