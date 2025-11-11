Rumania debe tomar el control de la empresa local rusa Lukoil, dice ministro de Energía

BUCAREST, 11 nov (Reuters) - Rumania debe tomar el control de la compañía local rumana de la rusa Lukoil para garantizar la estabilidad del sistema energético nacional, el cumplimiento de las sanciones internacionales y la protección de los puestos de trabajo, dijo el martes el ministro de Energía, Bogdan Ivan.

Lukoil tiene 320 gasolineras en Rumania, explota la tercera mayor refinería del país y posee derechos de exploración en alta mar en una sección del mar Negro. Ivan no detalló qué activos debe controlar el Estado ni cómo.

Lukoil, junto con Rosneft, fue objeto de sanciones estadounidenses relacionadas con la guerra de Ucrania, que dura ya más de tres años y medio. Dichas sanciones entrarán en vigor el 21 de noviembre, e Ivan dijo que Rumania no solicitará una prórroga.

"Lo diré claramente: No solicitaré una prórroga del plazo del 21 de noviembre dado por las autoridades estadounidenses", dijo Ivan en una publicación de Facebook a última hora del martes. "Además, apoyaré plenamente la aplicación de las sanciones iniciadas por Estados Unidos a nivel de toda la Unión Europea".

La refinería Petrotel de Lukoil representa alrededor de una cuarta parte del mercado rumano de combustibles. Los ex ministros de Energía han afirmado que las reservas nacionales de combustible del país podrían suplir cualquier suministro que faltara hasta que se encontraran nuevas fuentes.

Ivan dijo que el Ministerio de Energía está trabajando en la creación de una legislación que garantice el cumplimiento de las sanciones mientras continúe la actividad en la refinería Petrotel y las ventas comerciales de combustible, sin perjudicar el abastecimiento del mercado nacional de combustibles. No especificó qué leyes debían modificarse.

Los expertos han afirmado que Rumania carece de la solidez institucional necesaria para gestionar una refinería, mientras el país lucha también por reducir el déficit presupuestario más elevado de la Unión Europea. (Reporte de Luiza Ilie; Editado en Español por Manuel Farías)