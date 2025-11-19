Rumania despliega aviones de combate tras una nueva incursión de drones

Rumania, país fronterizo con Ucrania y miembro de la OTAN, desplegó aviones de combate la madrugada del miércoles tras una nueva incursión de drones en su territorio, informó el Ministerio de Defensa.

Dos cazas alemanes desplegados en Rumania vigilaban la situación aérea poco después de la medianoche en la frontera con Ucrania, a raíz de ataques aéreos rusos, cuando ocurrió el incidente, indicó el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado de prensa.

"Durante unos minutos se detectó la señal de un dron que había penetrado unos 8 kilómetros en el espacio aéreo nacional" antes de desaparecer de los radares, agregó el ministerio, y se envió una alerta telefónica a los residentes del condado de Tulcea, en el sureste del país.

"El dron reapareció de forma intermitente en el radar durante unos 12 minutos", precisó el comunicado, añadiendo que no se había notificado ningún impacto en tierra.

"Dos aviones adicionales, cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana, fueron movilizados", añadió el ministerio.

También se envió una alerta a los residentes del condado de Galati, en el sureste.

Rumanía ha registrado varias violaciones de su espacio aéreo, incluida la caída de fragmentos de drones en su territorio, desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022.

