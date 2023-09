(Agrega detalles, citas y contexto, cambia titular y redacción)

6 sep (Reuters) - Partes de lo que podría ser un dron ruso cayeron en territorio rumano, dijo el miércoles el ministro de Defensa de Rumanía, Angel Tilvar, dos días después de que Ucrania afirmara que drones rusos habían detonado en territorio del miembro de la OTAN.

"Confirmo que se han encontrado piezas que podrían ser elementos de un dron", dijo Tilvar a la cadena de televisión Antena 3 CNN.

Añadió que la zona no había sido evacuada porque no había nada que sugiriera que las piezas supusieran una amenaza. Dijo que las piezas serían analizadas para confirmar su origen.

Kiev había dicho el lunes que los drones detonaron en Rumanía en un ataque aéreo ruso durante la noche en un puerto ucraniano a través del río Danubio.

Los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores, junto con el presidente, Klaus Iohannis, negaron anteriormente las informaciones sobre la detonación de drones en territorio rumano y afirmaron que los ataques rusos no suponían una amenaza directa para el territorio rumano.

Tilvar reiteró el miércoles ese mensaje de ausencia de amenaza directa.

Dijo a Agerpres que era posible que el dron no explotara al impactar, sino que simplemente cayera o cayeran trozos en territorio rumano.

"(Eso) no nos hace felices, (...) pero no creo que podamos hablar de un ataque y, como he dicho antes, creo que tenemos que saber distinguir entre un acto de agresión y un incidente", le citó Agerpres.

Un portavoz del ministerio dijo que los equipos de búsqueda llevaban varios días en la zona mientras el ministro y otros responsables de defensa hablaban con los residentes.

Moscú ha realizado ataques aéreos de largo alcance contra objetivos en Ucrania desde el inicio de su invasión el año pasado.

Desde julio, cuando Moscú abandonó un acuerdo que levantaba de facto el bloqueo ruso de los puertos ucranianos del mar Negro, ha atacado repetidamente puertos fluviales ucranianos situados al otro lado del Danubio, frente a Rumanía.

El jefe de gabinete del presidente ucraniano, Andriy Yermak, dijo el lunes que el incidente había puesto de manifiesto la necesidad de aumentar los suministros de defensa antiaérea moderna y armas de largo alcance para privar a Rusia de la capacidad de lanzar drones y misiles contra Ucrania.

Durante la guerra, Ucrania ha denunciado en varias ocasiones el sobrevuelo o impacto de presuntas armas rusas contra sus vecinos, incluidos miembros de la OTAN con los que mantiene un acuerdo de defensa mutua.

En el incidente más grave, dos personas murieron en Polonia por un misil que cayó cerca de la frontera el pasado noviembre. Polonia y los aliados de la OTAN afirmaron posteriormente que se trataba de un misil de defensa antiaérea ucraniano mal disparado. (Reporte de Alan Charlish, Luiza Ilie y Jason Hovet; editado en español por Javi West Larrañaga y Benjamín Mejías Valencia)