Rumania halla presuntos fragmentos de dron tras el ataque ruso a Ucrania

BUCAREST, 11 de noviembre (Reuters) - El Ministerio de Defensa rumano informó el martes de que se habían encontrado fragmentos de un presunto dron a 5 kilómetros dentro de su territorio tras un ataque ruso nocturno contra puertos ucranianos del Danubio.

El país, miembro de la UE y de la OTAN, comparte una frontera terrestre de 650 kilómetros con Ucrania y ha sufrido repetidas incursiones de drones en su espacio aéreo y la caída de fragmentos en su territorio desde que Rusia comenzó a atacar los puertos, al otro lado del Danubio, desde Rumanía.

Las condiciones meteorológicas no permitieron a Rumanía enviar aviones de combate durante la noche y se alertó a la población de la zona para que se pusiera a cubierto, añadió el Ministerio.

Los fragmentos sospechosos se encontraron cerca de Grindu, en el condado suroriental de Tulcea, cerca del Danubio, dijo el ministerio.

Rumanía ha recibido de Estados Unidos un avanzado sistema de defensa antiaérea que podría mejorar su capacidad de protegerse contra la entrada de drones en su espacio aéreo, según informó el Ministerio de Defensa el mes pasado.

(Información de Luiza Ilie; edición de Christian Schmollinger y Joe Bavier; edición en español de Paula Villalba)