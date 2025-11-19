Rumanía moviliza aviones de combate tras la entrada de un dron durante un ataque ruso en Ucrania

BUCAREST, 19 nov (Reuters) -

Rumanía desplegó aviones de combate el miércoles cuando un avión no tripulado violó su espacio aéreo durante un ataque ruso contra infraestructuras ucranianas cerca de la frontera, según informó el Ministerio de Defensa. El país miembro de la Unión Europea y la OTAN, que comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania, ha sufrido en repetidas ocasiones la caída de fragmentos de drones en su territorio cuando Moscú ha atacado infraestructuras portuarias ucranianas al otro lado del río Danubio.

Según el ministerio, el radar captó por primera vez la señal de un dron a 8 kilómetros dentro del espacio aéreo nacional, cerca de las localidades de Periprava y Chilia Veche, en el condado de Tulcea.

La señal del dron desapareció del radar antes de reaparecer intermitentemente durante 12 minutos cerca de pueblos del condado de Galati, añadió.

Rumanía envió dos cazas Eurofighter, que forman parte de las misiones de la policía aérea alemana en Rumanía, y más tarde dos cazas F-16 rumanos, y advirtió a los ciudadanos de los condados de Tulcea y Galati, en el sureste del país, que se pusieran a cubierto, según el ministerio.

El ministerio añadió que no había recibido informaciones de aviones no tripulados que impactaran en territorio rumano. Polonia, miembro de la OTAN y fronteriza con Ucrania occidental, cerró el miércoles temporalmente los aeropuertos de Rzeszow y Lublin, en el sureste del país, y también ha desplegado aviones polacos y aliados como medida de precaución para proteger su espacio aéreo.

