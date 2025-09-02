Rumania negocia con la UE retrasar el cierre de las centrales de carbón, según un ministro

BUCAREST, 2 sep (Reuters) -

Rumanía está negociando con la Comisión Europea un aplazamiento de al menos cinco años del cierre de 2,6 gigavatios de generación de carbón, según dijo el martes el ministro de Energía rumano, Bogdan Ivan.

Rumanía utiliza una mezcla de gas, carbón, energía hidráulica, nuclear y renovables para electricidad. El Gobierno se había comprometido a eliminar progresivamente el lignito y la hulla a partir de 2026 en el marco de su paquete de ayudas a la recuperación financiado por la Unión Europea. El "holding" estatal de lignito CE Oltenia se ha asociado con tres empresas privadas —OMV Petrom, Tinmar y Alro Slatina— para construir parques solares y centrales de gas que sustituyan a los activos de carbón, pero los proyectos se completarán más tarde de lo previsto inicialmente.

En el centro de Rumanía, el promotor privado MAS Group Holding está construyendo una central de vapor y gas de 1,7 GW que sustituirá a la anticuada generación de carbón. "Ahora mismo estamos manteniendo negociaciones bastante intensas para posponer el plazo al menos cinco años, un plazo realista para cuando conectemos las nuevas unidades de energía de gas", dijo Ivan a la prensa.

El país lleva pidiendo un aplazamiento desde 2023.

Ivan dijo que Rumanía enviará a Bruselas un estudio que muestra el impacto negativo en la economía y el mercado energético que tendrá el cierre de los activos de carbón para 2026.

También dijo que Rumanía espera añadir 12,96 GW en nuevas unidades de gas, energía nuclear, eólica y solar para 2032 utilizando fondos de la UE, así como inversiones privadas y estatales, entre ellas 2,25 GW en capacidad de almacenamiento.

"Con ello pasaremos de ser importadores netos de electricidad a exportadores netos", dijo Ivan. También se espera que un gran proyecto de gas en alta mar que entrará en funcionamiento en 2027 convierta a Rumanía en exportador neto de gas. El país ya produce cerca del 90% del gas que necesita a través del productor estatal Romgaz, el grupo petrolero y gasístico OMV Petrom y Black Sea Oil & Gas (BSOG). (Información de Luiza Ilie; edición de Kim Coghill; edición en español de Jorge Ollero Castela)