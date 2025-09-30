Rumania planea producir drones defensivos con Ucrania para proteger al este de la OTAN

Por Tom Balmforth

NACIONES UNIDAS, 30 sep (Reuters) - Rumania espera establecer rápidamente la producción en su territorio de drones defensivos con Ucrania para uso interno, de sus aliados de la Unión Europea y la OTAN, dijo en una entrevista la ministra de Asuntos Exteriores del país, Oana Toiu.

Toiu dijo a Reuters que las conversaciones con Ucrania comenzaron antes de la serie de incursiones en el espacio aéreo que la región ha atribuido a Rusia en semanas recientes.

"Creemos en nuestra capacidad para convertirlo en realidad rápidamente", dijo en el marco de la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU que finalizó el lunes.

La tensión con Moscú escaló en las últimas semanas luego de que Estonia acusó a Rusia de enviar aviones de combate a su espacio aéreo y de que aviones de la OTAN derribaron drones sobre Polonia.

Rumania también dijo que aviones suyos casi chocaron con un dron que entró en su espacio aéreo.

Rusia ha dicho que nunca ha atacado a países de la Unión Europea o de la OTAN y que no tiene planes de hacerlo en el futuro.

Toiu también dijo que Rumania aprobó una mayor presencia de tropas estadounidenses en su territorio para apoyar las operaciones de reabastecimiento de combustible en Oriente Medio, aunque no quiso proporcionar cifras.

El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios sobre los planes.

