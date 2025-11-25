Rumania.- Rumania informa de la caída de un dron ruso en el este del país

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Rumanía, Ionut Mosteanu, ha informado este martes de que se ha encontrado un dron sin carga explosiva en el municipio de Puiesti, en el este del país, un hecho que ha calificado como "un nuevo desafío de Rusia".

Durante la pasada noche, las fuerzas rusas han lanzado alrededor de 460 drones y una veintena de misiles de diversos tipos sobre varias regiones ucranianas. Algunos de estos vehículos aéreos no tripulados han llegado a violar el espacio aéreo de Moldavia y Rumanía, según ha contado el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.

Mosteanu ha explicado que varios aviones de combate, entre ellos de la misión alemana de la OTAN, persiguieron al dron cuando entró en espacio aéreo rumano, si bien no lo derribaron tras valorar los riesgos de posibles daños colaterales.

"No dispararon, tenían permiso para atacar el objetivo, pero probablemente analizando el daño potencial que podrían causar disparando, decidieron no hacerlo", ha contado el ministro de Defensa en una base aérea, ubicada cerca de la ciudad de Constanza, a orillas del mar Negro, según recoge el diario 'Adevarul'.

El de Puiesti no se trata de un hecho aislado; desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades rumanas han registrado varias incursiones dentro de su espacio aéreo por parte de drones rusos, además de haber encontrado fragmentos de hasta cuarenta de este tipo de proyectiles.

La Fuerza Aérea rumana ha detectado este martes la presencia de dos dispositivos en los condados de Tulcea y Galati, uno de los cuales fue luego descubierto en Puiesti, donde habría impactado sobre el techo de una instalación agrícola. Se cree que antes sobrevolaron Moldavia procedente de la península de Crimea.