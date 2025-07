Rumania: Rumania prohíbe la entrada al país al alcalde de la capital de Moldavia "por razones de seguridad nacional"

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Exteriores de Rumanía ha informado este miércoles de que ha prohibido la entrada a territorio rumano a Ion Ceban, alcalde de la capital de Moldavia, Chisinau, "por razones de seguridad nacional", si bien no ha dado más detalles sobre la medida. "La decisión recae en las instituciones competentes de Rumanía, de conformidad con la normativa vigente en la materia. La medida consiste en la prohibición de acceso al espacio Schengen", reza un breve comunicado publicado en página web, donde indica que este extremo también afecta a otros dos ciudadanos moldavos. Tras el anuncio, Ceban ha emitido un comunicado en formato vídeo, publicado en su perfil de la red social Facebook, en el que ha asegurado que no le "doblegarán" y que depende del apoyo de la población. "Han llegado al punto de dar puñetazos sobre la mesa, patalear y suplicar (...) Recuerden las declaraciones y toda esa información falsa que se ha difundido sobre mí, sobre mi familia (...) Así es como entienden la lucha política. Será la campaña electoral parlamentaria más sucia que haya tenido Moldavia", ha declarado. Fuentes consultadas por el periódico 'Ziarul de Garda' han indicado que esta decisión tendrá una validez de cinco años. Además, han señalado que las otras dos personas a las que afecta la decisión son el ex primer ministro Vasile Tarlev (2001-2008) y la periodista Natalia Morari.

