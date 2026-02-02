Rumanía se prepara para mejorar la vigilancia de un proyecto gasístico en el mar Negro

Por Luiza Ilie

BUCAREST, 2 feb (Reuters) - Rumanía contará con capacidades avanzadas de detección en el mar Negro para 2027 con el fin de proteger un proyecto de gas pendiente en alta mar que la convertirá en exportadora neta de gas, así como otras infraestructuras, según ha declarado el asesor económico del presidente

Este Estado miembro de la Unión Europea y la OTAN comparte una frontera terrestre de 650 kilómetros con Ucrania y ha sido testigo de repetidas violaciones de su espacio aéreo por parte de drones rusos en los últimos dos años, así como de la presencia de minas flotantes en el mar Negro a lo largo de rutas comerciales y energéticas clave. El proyecto marítimo de gas Neptun Deep, propiedad conjunta de OMV Petrom y la empresa estatal Romgaz, comenzará a producir gas en 2027, lo que convertirá a Rumanía en el mayor productor de gas de la UE

"Lo que es seguro es que Rumanía debe invertir en capacidades de detección avanzadas", declaró a Reuters Radu Burnete, asesor económico del presidente, el centrista Nicusor Dan

"Esto incluye (...) radares, drones, sensores; la idea es que debemos ser mucho más conscientes de lo que ocurre en alta mar y esto es una prioridad. Debe estar en marcha (para 2027)". Parte de las capacidades se financiarán a través de la iniciativa de rearme "SAFE" de la UE, en virtud de la cual Rumanía podrá acceder a 16.600 millones de euros entre 2026 y 2030

Según las condiciones de los fondos, algunos elementos de lo que compre cada Estado miembro se fabricarán en ese país, y Burnete afirmó que el Gobierno se asegurará de que Rumanía también pueda exportar parte de lo que fabrica

Burnete dijo que el gasto de SAFE ayudaría a revitalizar la decadente industria de defensa estatal del país e impulsaría la economía, incluyendo la posibilidad de desviar parte de la producción a los fabricantes de automóviles en dificultades, al tiempo que se abordarían algunas preocupaciones de seguridad planteadas por la guerra de Rusia en Ucrania

El asesor del presidente dijo que esperaba que el crecimiento económico repuntara a partir de 2027, respaldado en parte por el gasto en defensa, el gas marítimo y los esfuerzos del Gobierno por reducir el

déficit presupuestario

El mar Negro y el río Danubio, que conecta Rumanía con Ucrania y Europa occidental, son parte del atractivo del país para los inversores, dijo Burnete, junto con la inversión estatal en infraestructura de autopistas

El Danubio y las nuevas inversiones en el puerto de Constanza, en el mar Negro, podrían convertir a Rumanía en un centro logístico para la reconstrucción de Ucrania

"Financiaremos muchas de estas interconexiones con Moldavia y Ucrania a través del SAFE", afirmó Burnete. (Información de Luiza Ilie; edición de Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)