Rumanía ve "inaceptable" la petición de Rusia sobre retirada de tropas de la OTAN

El Gobierno rumano ha tachado de "inaceptable" la reivindicación de Rusia para la retirada de tropas de la OTAN en Rumanía y Bulgaria y ha agradecido el compromiso de países aliados para garantizar la seguridad de la zona frente a las potenciales amenazas derivada de Rusia.

El Ministerio de Exteriores rumano ha subrayado que el despliegue de equipos y efectivos militares de otros miembros de la OTAN responde a un compromiso compartido y es una respuesta "estrictamente defensiva" al comportamiento de Rusia en el este de Europa, "cada vez más agresivo".

En este sentido, ha lamentado que casi ocho años después de la anexión de la península de Crimea sigan sin prosperar los esfuerzos de la OTAN para entablar un "diálogo constructivo" con Rusia, que siente en la expansión de la Alianza Atlántica como una ofensa directa.

El Gobierno de Rumanía ha dejado claro que la OTAN no cederá ante Rusia, alegando que un tercer país no puede tener "derecho de veto" para condicionar los movimientos de la Alianza. No obstante, espera que el diálogo con Moscú continúe y se reduzcan las actuales tensiones.

El Ejecutivo rumano ha respondido de esta forma a un mensaje lanzado este viernes por el Ministerio de Exteriores ruso, que ha reclamado directamente la retirada de las tropas de la OTAN de Bulgaria y Rumanía horas antes de que el jefe de la diplomacia de Rusia, Sergei Lavrov, se viese en Ginebra con su homólogo de Estados Unidos, Antony Blinken.

Moscú ha señalado que "uno de los pilares" de sus propuestas es "la retirada de fuerzas extranjeras, equipamiento y armas y otros pasos para volver a la configuración de 1997 en los territorios de los países que no eran miembros de la OTAN en esa fecha". "Eso incluye Bulgaria y Rumanía", ha dicho en un comunicado.