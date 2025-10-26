Rumanos acuden en masa a una nueva catedral, una de las mayores iglesias ortodoxas del mundo

BUCAREST (AP) — Miles de peregrinos se congregaron el domingo en la capital de Rumania para la consagración de las pinturas religiosas dentro de una de las iglesias ortodoxas cristianas más grandes del mundo, que se estaba inaugurando después de 15 años de construcción.

Fieles y funcionarios llegaron en masa a la Catedral de la Salvación del Pueblo, conocida como la Catedral Nacional, que en su punto más alto se eleva a más de 125 metros y tiene una capacidad interior para 5000 fieles en este país profundamente ortodoxo. El opulento interior de la catedral está cubierto con frescos y mosaicos que representan santos e iconos.

Las propuestas para una catedral nacional en el país de aproximadamente 19 millones de personas se habían presentado durante más de un siglo, pero su realización fue obstaculizada por dos guerras mundiales y las décadas de régimen comunista, que buscó suprimir la religión. La Iglesia Ortodoxa Rumana ha llamado a la catedral "un símbolo de identidad nacional".

Rumania es uno de los países más devotos de la Unión Europea, con alrededor del 85% de la población identificándose como religiosa.

Situada detrás del imponente Palacio del Pueblo construido por el difunto líder comunista Nicolae Ceausescu, la construcción de la catedral finalmente comenzó en 2010, y su altar fue consagrado en 2018. Hasta ahora ha costado un estimado de 270 millones de euros, con la mayoría proveniente de fondos públicos, y algunas obras aún están por completarse.

El tráfico fue restringido para el servicio del domingo, al que asistieron el presidente Nicusor Dan y el primer ministro Ilie Bolojan. Muchos fieles observaron a través de pantallas de televisión instaladas fuera de la catedral.

Los mosaicos y la iconografía de la catedral cubren un área de 17.800 metros cuadrados, según el sitio web de la catedral.

Daniel Codrescu, quien ha pasado siete años trabajando en los frescos y mosaicos, dijo a The Associated Press que gran parte de la iconografía ha sido inspirada por pinturas medievales rumanas y otras del mundo bizantino.

"Fue una colaboración compleja con la iglesia, con historiadores del arte, con artistas, también nuestros amigos del arte contemporáneo", afirmó. "Espero que (la iglesia) tenga un impacto muy importante en la sociedad porque... es un espacio público".

Con uno de los mayores déficits presupuestarios en la UE, no todos en Rumania estaban contentos con el costo del proyecto.

Los críticos lamentan que la enorme iglesia haya utilizado fondos públicos, que podrían haberse gastado en escuelas u hospitales.

Claudiu Tufis, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Bucarest, dijo que el proyecto fue un "desperdicio de dinero público" pero que podría ofrecer un "impulso al orgullo e identidad nacional" para algunos rumanos.

"El hecho de que hayan obligado, año tras año, a los políticos a pagar por ello, en algunos casos tomando dinero de comunidades que realmente necesitaban ese dinero, indica que fue una demostración de fuerza, no una de humildad y amor a Dios", expresó. "Económicamente, podría estar bien a largo plazo ya que será una atracción turística".

Rares Ghiorghies, de 37 años, apoya la iglesia pero dijo que el dinero se gastaría mejor en salud y educación como "una cuestión de buen gobierno".

"El gran problema en la sociedad es que la mayoría de los que critican no siguen las actividades de la iglesia", señaló.

___________________________________

McGrath reportó desde Leamington Spa, Inglaterra.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.