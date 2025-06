Rumores de Verstappen a Mercedes dominan el Gran Premio de Austria

Associated Press (AP) — La idea de que Max Verstappen se una a Mercedes habría parecido descabellada cuando luchó contra Lewis Hamilton en el controvertido desenlace del título en 2021. Ahora es el tema candente en el paddock de la Fórmula 1.

La preparación para el Gran Premio de Austria el viernes estuvo dominada por los comentarios hechos el día anterior por el piloto de Mercedes, George Russell, a la cadena británica Sky Sports.

Russell aún no ha conseguido una extensión de contrato para 2026 y pareció sugerir que Verstappen y Mercedes estaban en conversaciones.

“Como Mercedes, quieren volver a estar en la cima, y si vas a volver a estar en la cima, necesitas asegurarte de tener a los mejores pilotos, los mejores ingenieros, el mejor equipo de boxes, y eso es lo que Mercedes está persiguiendo. Así que es normal que las conversaciones con Verstappen estén en curso. Pero desde mi lado, si estoy rindiendo como lo estoy haciendo, ¿de qué tengo que preocuparme? Hay dos asientos en cada equipo de Fórmula 1”, citó Sky Sports a Russell.

Sería uno de los mayores cambios de piloto en la historia de la F1, a la par con el cambio de Hamilton a Ferrari, si Verstappen, un piloto de Red Bull desde la infancia, se uniera al equipo que a menudo ha sido su mayor rival.

Significaría trabajar con el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, quien exclamó "eso no estuvo bien" ante una decisión que ayudó a Verstappen a vencer al entonces piloto de Mercedes, Hamilton, por el título de 2021 en la última vuelta de la temporada.

Preguntado sobre los comentarios de Russell y si había conversaciones con Verstappen, Wolff señaló que Mercedes "necesitaría explorar" desarrollos futuros.

Mercedes aún no ha confirmado ni a Russell ni al novato Kimi Antonelli para 2026 a pesar de que ambos han tenido temporadas fuertes hasta ahora.

Verstappen tiene un contrato a largo plazo hasta 2028, por lo que, en teoría, su asiento en Red Bull debería ser uno de los más seguros en la parrilla. Sin embargo, el acuerdo tiene cláusulas relacionadas con el rendimiento que, según se informa, podrían permitir un cambio.

"No creo que necesitemos hablar de eso" cuando se le pidió que confirmara si se quedará con el equipo para 2026. “No está realmente en mi mente. Es solo conducir e intentar impulsar el rendimiento, ya sabes. Y luego nos enfocamos en el próximo año”, dijo Verstappen el jueves.

Práctica del viernes

Las mejoras de Red Bull parecieron funcionar bien en la primera salida de Verstappen en la práctica del viernes. Fue el segundo más rápido, a 0,065 segundos de George Russell para Mercedes. El líder de la clasificación, Oscar Piastri, fue el tercero más rápido para McLaren, a 0,155 del ritmo, pero la estrella de la sesión fue el joven piloto Alex Dunne, quien tomó el lugar de Lando Norris en McLaren para la sesión y se ubicó cuarto. Lewis Hamilton fue el noveno más rápido para Ferrari y el compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, Yuki Tsunoda, solo el 17º. ## Desafío de adaptación de Red Bull Se avecinan cambios dramáticos en cómo se ven y funcionan los autos de F1 en 2026, y Red Bull tiene que adaptarse más que la mayoría. Por primera vez en casi dos décadas, se adentra en una nueva era de reglas de F1 sin el gurú del diseño Adrian Newey, quien se fue el año pasado y ahora está en Aston Martin. Los otros equipos líderes se mantienen con sus arreglos actuales de motores, pero no Red Bull. El equipo tiene un desarrollador de motores interno, Red Bull Powertrains, pero está cambiando de socio para 2026 de Honda al recién llegado Ford. ## El segundo asiento Ningún equipo en la F1 depende tanto de un solo piloto como Red Bull de Verstappen. Ha conseguido 155 de los 162 puntos del equipo esta temporada. Sus compañeros de equipo, primero Liam Lawson, luego Tsunoda, han tenido dificultades toda la temporada. Eso ha ayudado a restaurar la reputación de Sergio Pérez, quien fue dejado de lado por Red Bull después de anotar apenas un tercio de los puntos de Verstappen la temporada pasada. “Sé, en el fondo, que realmente lo lamentan. Y lo sé de una fuente muy confiable. Es difícil. Tengo muy buenos amigos allí, y la gente podría pensar que me complace lo que sucedió, pero no”, dijo Pérez esta semana en un podcast. El auto de Red Bull parece favorecer el estilo de conducción de Verstappen sobre el de cualquier otro, pero el piloto holandés dice que no puede diagnosticar el problema porque ha estado con el equipo desde 2016 y no tiene nada más con qué compararlo. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.