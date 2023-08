NUEVA YORK (AP) — Cuando Holger Rune se enteró de la pista que le habían asignado para su debut en el Abierto de Estados Unidos, el irreverente danés de 20 años respondió con sarcasmo.

Publicó un mapa del complejo de Flushing Meadows en el que mencionó que le tocaba jugar el lunes en el segundo turno de la Cancha 5, incluyendo la frase “en caso que la puedan encontrar”.

La 5 fue la pista en la que el último Grand Slam de la temporada se devoró al jugador de mayor fuste en el primer día — el cuarto cabeza de serie.

El español Roberto Carballés Baena, número 63 del mundo, doblegó a Rune por 6-3, 4-6, 6-3, 6-2 para apuntarse la primera victoria de su carrera contra un rival situado entre los 10 primeros del mundo.

Rune, quien se abrió paso en los cinco primeros de la ATP este año tras alcanzar los cuartos de final de Roland Garros y Wimbledon, seguía perplejo por la pista en la que tuvo que jugar, una pista en la que los espectadores pueden respirarle en la nunca. Pensaba que se merecía estar en las canchas de mayor jerarquía.

“No es que sea difícil, pero es diferente. Estás más cerca de la gente. Tiene un buen ambiente. No es que tuviera un problema con la pista, es que no me esperaba jugar en esa pista”, dijo Rune.

“Es un resultado decepcionante, pero no le voy echar la culpa a la pista por la derrota”, añadió. “Lo que pasa es que tienes un buen ranking y uno de los beneficios es poder jugar en mejores condiciones. Es lo normal y es lo que la ATP hace con todos los jugadores. Pero no tuvieron esa consideración conmigo aquí”.

En el cuadro femenino, la campeona defensora y número uno mundial Iga Swiatek empleó apenas 58 minutos para doblegar 6-0, 6-1 a la sueca Rebecca Peterson.

“Me apoderé de la iniciativa desde el vamos y no bajé la guardia”, dijo Swiatek. “Feliz de ganar en primera ronda con facilidad, a menudo estos partidos de primera ronda son traicioneros”.

Además, la brasileña Beatriz Haddad Maia (19na preclasificada) derrotó 6-2, 5-7, 6-4 a la estadounidense Sloane Stephens, campeona del torneo en 2017. La kazaja Elena Rybakina, campeona de Wimbledon el año pasado, derrotó 6-2, 6-1 a la ucraniana Marta Kostyuk.

En tanto, la española Rebeka Masarova tumbó 6-4, 6-4 a Maria Sakkari, la octava cabeza de serie. La griega acabó quejándose del tufo de marihuana en la Cancha 17: “El olor, por Dios. Creo que venía del parque”.

Los cerúndolo sortean sus debuts

La familia Cerúndolo celebró por partida doble. Francisco y Juan Manuel se convirtieron en la primera pareja de hermanos argentinos que ganan partidos en un mismo Slam.

Tras quedar abajo por dos sets, Juan Manuel, quien con 21 años es el menor, le dio la vuelta para imponerse 2-6, 6-7 (4), 6-3, 6-3, 6-3 ante al bielorruso Ilya Ivashka. Fue su primera victoria en el cuadro principal de un major.

“Lo levanté con la cabeza”, dijo Juan Manuel, 93ro en el ranking “Después del segundo set, sentía que tenía el partido perdido. El apoyo de la gente me ayudó muchísimo”.

Francisco, cuatro años mayor que Juan Manuel, es el 20mo cabeza de serie del torneo y ratificó esa condición al imponerse 5-7, 6-4, 6-4, 6-3 ante el estadounidense Zachary Svajda. Francisco ha sorteado la primera ronda en cada uno de los majors este año, y alcanzó los octavos de final en Roland Garros.

“Seguí el partido de Juanma hasta el final”, dijo Francisco tras su primera victoria en un US Open. “Estoy muy contento. Sacamos dos victorias de locos para Argentina y la familia”.

Thiem vuelve a sonreír en un grande

Dominic Thiem, quien conquistó su primera corona de un major en la atípica edición de 2020 en Flushing Meadow, despachó 6-3, 6-2, 6-4 al kazajo Alexander Bublik (25to preclasificado).

Thiem, un austriaco que venía de perder sus siete partidos previos en los majors tras sufrir una lesión en la muñeca, se citó con el estadounidense Ben Shelton, quien superó 1-6, 6-3, 6-2, 6-4 al argentino Pedro Cachín.

“Estoy de nuevo en marcha", dijo Thiem, quien llegó a caer al puesto 352 en el ranking y ahora es el número 81. “Me costó mucho tiempo recuperar la confianza. Esta primera victoria en un Grand Slam tras la lesión significa mucho para mí".

Recordó la vivencia de su coronación hace tres años, en un US Open que se jugó sin público debido a la pandemia. “Desafortunadamente, una título de Grand Slam sin gente. Espero llegar lejos y disfrutar de la energía de la gente”.

Además, el estadounidense Frances Tiafoe, el décimo cabeza de serie que alcanzó las semifinales en el pasado US Open, no pasó apuros para vencer 6-2, 7-5, 6-1 a su compatriota Learner Tien.

También avanzó Casper Ruud, el noruego que perdió la final del año pasado ante Carlos Alcaraz. El quinto preclasificado superó 7-6 (5), 3-6, 6-4, 7-6 (5) al estadounidense Emilio Nava.

La sesión nocturna en el estadio Arthur Ashe — el principal de Flushing Meadows — tenía como animadores a Coco Gauff y Novak Djokovic. El astro serbio regresa al torneo tras perderse la previa edición al no poder entrar a Estados Unidos por ser un extranjero que no se había vacunado contra el COVID-19.