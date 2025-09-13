Rune vence a Carreño y da primer punto a Dinamarca en la Copa Davis

El danés Holger Rune, número 11 del ranking mundial, venció este sábado al español Pablo Carreño en dos sets (7-5 y 6-3) en Marbella y le dio el primer punto a Dinamarca en la eliminatoria de la segunda ronda clasificatoria para las finales de la Copa Davis.

Jaume Numar, número 37 del mundo y Elmer Moller (N.113), disputarán este sábado el segundo punto, en el que el mallorquín intentará empatar la eliminatoria.

Mientras que el equipo escandinavo cuenta con su mejor jugador, el capitán español David Ferrer no ha podido hacer lo mismo con sus mejores elementos, Carlos Alcaraz, N.1 del ranking tras su reciente victoria en el US Open y Alejandro Davidovich (N.20).

rsc/mcd