Rune vence a djokovic en parís y consigue su primer título de masters

PARÍS, 6 nov (Reuters) - El joven tenista danés Holger Rune remontó un set en contra para derrotar al gran favorito, Novak Djokovic, por 3-6, 6-3 y 7-5 y ganar su primer título del Masters en París el domingo.

Rune, que venció a otros cuatro jugadores del Top 10 -el polaco Hubert Hurkacz, el ruso Andrey Rublev, el español Carlos Alcaraz y el canadiense Felix Auger-Aliassime- en su camino a la final, se situará ahora entre los 10 primeros cuando se publique la nueva clasificación el lunes.

"No estoy contento de que me hayas ganado, pero por otro lado me alegro por ti porque me gusta tu personalidad, eres un tipo muy dedicado que ama el tenis", dijo Djokovic con una sonrisa en la presentación del trofeo.

"Has dedicado muchas horas de trabajo duro, te está dando resultado y tu futuro es brillante".

Rune se vio abatido cuando Djokovic, seis veces campeón de París, realizó un primer set casi impecable, en el que el serbio fue prácticamente imparable con su primer servicio mientras el joven de 19 años cometía errores no forzados.

Pero las cosas cambiaron en el segundo set, luego de que Rune logró un rápido quiebre y el joven danés aprovechó la confianza para reaccionar bien bajo presión, utilizando su servicio y su revés a dos manos para forzar un set decisivo.

En el último parcial, Djokovic se puso con una ventaja de 3-1, pero Rune no tardó en devolver el golpe, y el serbio llamó a un fisioterapeuta durante un cambio para que le revisara el muslo antes de que el danés igualara el set con un 3-3.

Después de ganar un break para ponerse 6-5, Rune sirvió para el título, pero Djokovic se defendió con firmeza mientras el duodécimo juego se alargaba durante más de 17 minutos, con el público poniéndose en pie muchas veces para aplaudir algunos peloteos apasionantes.

Pero Rune, quien salvó tres puntos de partido en la primera ronda para vencer a Stan Wawrinka, encontró una reserva de energía para salvar seis puntos de quiebre antes llevarse la victoria luego de Djokovic envió la pelota a la red.

"Es uno de mis jugadores favoritos, le he visto desde que era un niño. Es un placer compartir la pista contigo", dijo Rune. "He disfrutado mucho de mi estancia en el torneo y estoy deseando volver aquí el año que viene". (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters