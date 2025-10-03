R.Unido.- Abbas condena el ataque perpetrado frente a una sinagoga en Mánchester, Reino Unido

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Presidencia de la Autoridad Palestina, encabezada por Mahmud Abbas, ha condenado este viernes el ataque perpetrado el jueves frente a una sinagoga en la ciudad británica de Mánchester, que se saldó con la muerte de dos personas, además del atacante, que fue tiroteado por las fuerzas de seguridad de Reino Unido.

Así, ha resaltado en un comunicado que "condena en los términos más firmes el ataque terrorista contra civiles inocentes" y ha mostrado su "rechazo absoluto a todas las formas de violencia y terrorismo, independientemente de sus fuentes y motivos", según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

De esta forma, ha mostrado su rechazo a cualquier ataque contra civiles "en sus viviendas, lugares de culto o cualquier otra parte" y ha reiterado que "la solidaridad con el pueblo palestino u otros no debe ser usada para justificar actos de violencia o comportamientos antisemitas", que ha descrito como" contrarios a los valores morales y humanitarios".

La Policía británica ha indicado este viernes que uno de los dos fallecidos en el ataque podría haber muerto por los disparos efectuados por los propios agentes durante su operación para neutralizar al agresor, unos disparos que además habrían herido a otra persona.

El ataque de la sinagoga ha exacerbado la tensión social en el país, escenario desde hace meses de protestas propalestinas. En este contexto, en mismo viernes, la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, ha pedido a los organizadores de estas marchas que suspendan las previstas para este fin de semana y "al menos unos días, sólo para darle a la comunidad judía aquí la oportunidad de procesar lo sucedido y comenzar el proceso de duelo", ha declarado a la cadena GB News.