R.Unido: Albares augura que acuerdo sobre Gibraltar estará redactado para finales de octubre y en vigor el próximo año

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha augurado este jueves que el acuerdo sobre Gibraltar estará redactado para finales de octubre y que entrará en vigor el próximo año, con el consiguiente derribo de la Verja, una vez completado el proceso de ratificación.

"El calendario que nosotros barajamos, que es el que nos ha trasladado a la Comisión Europea, es que el acuerdo estará redactado hacia finales del mes de octubre", ha explicado el ministro en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

En este sentido, ha reconocido que las "previsiones" son que se suprima la Verja el próximo año, pero es algo que "no depende exclusivamente de España, porque la Comisión es quien redacta el texto" y este debe ser ratificado tanto por el Parlamento Europeo como por el británico.

"Desaparecerá la Verja. Gibraltar quedará conectado tanto con el espacio Schengen como con la Unión Aduanera. Los controles los realizará tanto la Policía Nacional española como los agentes aduaneros españoles", ha precisado, resumiendo así algunos de los puntos clave del acuerdo sellado el pasado junio entre Bruselas y Londres tras más de tres años de negociación.

"Vamos a tener una armonización fiscal indirecta entre Gibraltar y el campo de Gibraltar", lo cual representa "un auténtico salto cualitativo para el Campo de Gibraltar y una gran oportunidad", ha defendido, destacando igualmente que "los estándares medioambientales se fijarán en torno a los estándares medioambientales europeos" y que los derechos de los 15.000 trabajadores españoles en el Peñón quedan completamente garantizados.

Asimismo, el ministro ha anunciado que comparecerá el próximo 8 de octubre a petición propia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar el acuerdo.